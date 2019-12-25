Динамо сыграет Новогодний Матч с воспитанниками СДЮСШОР

В четверг, 26 декабря, в преддверии новогодних праздников молодежный хоккейный клуб «Динамо» сыграет в хоккейном матче с воспитанниками харьковской СДЮСШОР.



Ребят ждут интересные и увлекательные конкурсы, яркие эмоции и, конечно же, новогодние подарки отМХК «Динамо»совместноХК «Донбасс»и компанией«Конти».

Начало встречи в17:30.

Приглашаем всех болельщиков посетить эту игру, проникнуться новогодним настроением и поддержать команды!

По материалам сайта МХК«Динамо»