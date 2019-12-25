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Хоккей

Динамо сыграет Новогодний Матч с воспитанниками СДЮСШОР

Николай ПисаревНет комментариев
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В четверг, 26 декабря, в преддверии новогодних праздников молодежный хоккейный клуб «Динамо» сыграет в хоккейном матче с воспитанниками харьковской СДЮСШОР.

Ребят ждут интересные и увлекательные конкурсы, яркие эмоции и, конечно же, новогодние подарки отМХК «Динамо»совместноХК «Донбасс»и компанией«Конти».
Начало встречи в17:30.

Приглашаем всех болельщиков посетить эту игру, проникнуться новогодним настроением и поддержать команды!

По материалам сайта МХК«Динамо»

Источник: uhl.ua
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