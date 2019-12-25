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Хоккей

Дмитрий Пидгурский: «Сегодня команда продемонстрировала тот настрой, которого не было в игре с «Донбассом»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер херсонского «Днепра» Дмитрий Пидгурский прокомментировал исход поединка пресс-службе УХЛ, в котором «щуки» со счетом 6:2 обыграли белоцерковчан.

– Ваши впечатления от игры?

– Самые положительные. У команды был сегодня настрой, которого не было в игре с «Донбассом». Ребята отдавались в каждом моменте. Правда, было много удалений – это плохо.

– У Вас в составе произошла ротация. Поменялись «пятерки». Ребята уже вкатились в такое сочетание или есть еще проблемы с этим?

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– Конечно, есть наработки. У нас Василенков еще травмирован, ждем, когда он выздоровеет. Дорофеев с Кузьмиком тоже травмированы.


Насчет смен, то думаю, что к плей-офф наработаем и «тройки» и «пятерки».

– Оцените результат команды за половину сезона?

– Неоднозначная оценка. Вроде начали неплохо, но, перед Новым годом, смазали концовку. Надо выигрывать, работать и идти дальше. Будем стремиться к победам.

Напомним, что заключительный поединок в 2019 году херсонцы сыграют 28 декабря, на своей площадке, против харьковчан.

Источник: uhl.ua
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