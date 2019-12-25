“Филадельфия” – “Рейнджерс” (5:1): дубль Хэйза, конец серии Панарина

Трэвис Санхейм

Кевин Хэйз забил два гола своей бывшей команде и помог “Филадельфии” (21-11-5) уйти на перерыв с четырехматчевой победной серией. Хэйз провел первые пять сезонов в НХЛ в “Рейнджерс”, которые 25 февраля обменяли его в “Виннипег”. Также 3 (2+1) очками у “Филадельфии” отметился защитник Трэвис Санхейм, а Картер Харт отразил 34 броска. Особенным был день и для тренера “Флайерз” Алена Виньо, который тренировал против “Рейнджерс” впервые с тех пор, как был уволен из клуба в апреле 2018 года.

Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия Флайерз – 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)⭐️🏒Кевин Хэйз – дубль в 1-й игре против бывшего клуба🥅Картер Харт – 34/35 🕒4-я кряду победа Летчиков, 4-й проигрыш Рейнджерс в 5☝️ 1 гол в карьере Николаса Обе-Кубеля📺📊https://t.co/ZRYqrzg9Xj📸 @NHLFlyers pic.twitter.com/nYILDaFqZS — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

Единственный гол “Нью-Йорка” (17-15-4) в меньшинстве забил Еспер Фаст, а в воротах второй день подряд сыграл Хенрик Лундквист, сделавший 25 сэйвов.

Нападающий “Рейнджерс” Артемий Панарин остался без очков, на чем прервалась его семиматчевая результативная серия. А защитник “Филадельфии” Иван Проворов вышел на лед несмотря на болезнь и продлил серию проведенных подряд матчей до 283.

“Рейнджерс” не реализовали ни одного из четырех удалений, в том числе “пять на три” в течение 64 секунд в первом периоде. “Нью-Йорк” не может реализовать лишнего в пяти последних встречах (0 из 18).