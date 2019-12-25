Кюмпер получил травму нижней части тела

Дарси Кюмпер

Голкипер “Аризона Койотиз” Дарси Кюмпер пропустит не меньше недели из-за травмы нижней части тела.

Вратарь получил повреждение за три минуты с небольшим до окончания домашнего матча против “Миннесота Уайлд”, который состоялся в четверг и завершился поражением хозяев со счетом 5:8. Кемпер опустился в позицию “баттерфляй”, парируя бросок нападающего Райана Хартмана, и не смог подняться самостоятельно. Он покинул площадку с посторонней помощью.

“На это было больно смотреть. Он играл очень надежно с января этого года”, – говорит тренер Рик Токкет, имея в виду тот факт, что за период с 1 января Кемпер выиграл 37 матчей, проиграл семь в основное время и восемь в дополнительное, пропуская в среднем за игру 2,05 шайбы.

В нынешнем чемпионате Кюмпер одержал 15 побед, потерпел восемь поражений в основное время и два в дополнительное. Он занимает второе место среди вратарей лиги, сыгравших не менее 16 матчей, по среднему количеству пропущенных шайб за встречу (КН – 2,17) и проценту отраженных бросков (ОБ – 92,9), пропустив вперед только голкипера “Даллас Старз” Бена Бишопа (КН – 2,07; ОБ – 93,3%).

Кемпер был выбран “Миннесотой” в шестом раунде драфта НХЛ 2009 года под 161-м номером. За восемь сезонов в лиге 29-летний хоккеист провел 211 матчей (194 в качестве основного голкипера): 95-69-29, КН – 2,46, ОБ – 91,8%, 18 игр на ноль. Он защищал ворота “Уайлд”, “Лос-Анджелес Кингз” и “Койотиз”.

“Надеемся, что травма окажется не столь серьезной, как показалось в самом начале, и он восстановится на 100%, – говорит защитник Джейкоб Чикран. – Здоровье – вот что самое главное. Мы желаем ему скорейшего восстановления. Было страшно и тяжело на это смотреть”.

В четверг на смену Кюмперу вышел Антти Раанта (12-5-5, КН – 2,72, ОБ – 91,9%). “Аризона”, являющаяся одним из лидеров Тихоокеанского дивизиона на данный момент (20-13-4), уже вызвала из АХЛ Адина Хилла, сыгравшего за фарм-клуб “Койотиз” в этом сезоне 13 матчей: 7-5-0, КН – 2,76, ОБ – 90,1%.