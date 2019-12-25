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Хоккей

“Миннесота” – “Калгари” (3:0): Дубник вернулся домой

Николай ПисаревНет комментариев
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Люк Кунин

Деван Дубник провел первый домашний матч с 16 ноября, отразил все 22 броска и принес “Миннесоте” (18-15-5) 10-ю победу в последних 14 домашних играх. Вратарь “Уайлд” пропустил 15 игр команды из-за медицинской ситуации со своей женой Дженн.

Голом и передачей у “Миннесоты” отметился Люк Кунин, еще по шайбе забросили Джоэл Эрикссон Эк и Эрик Стаал (в пустые ворота).

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“Калгари” (19-15-5) после серии из семи побед потерпел четвертое поражение в пяти матчах.

Источник: nhl.ru
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