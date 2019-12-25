“Миннесота” – “Калгари” (3:0): Дубник вернулся домой

Люк Кунин

Деван Дубник провел первый домашний матч с 16 ноября, отразил все 22 броска и принес “Миннесоте” (18-15-5) 10-ю победу в последних 14 домашних играх. Вратарь “Уайлд” пропустил 15 игр команды из-за медицинской ситуации со своей женой Дженн.

Калгари Флэймз – Миннесота Уайлд – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)⭐️🥅Деван Дубник (22/22) первый старт дома с 16 ноября🏒Джоэль Эрикссон Эк вернулся после пропуска 4 игр и открыл счет🕒Серия Флэймз из 6 матчей (5-0-1) в очках на выезде закончена📺📊 https://t.co/nRAxITpqWf📸 @mnwild pic.twitter.com/hNEyHYVxaS — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

Голом и передачей у “Миннесоты” отметился Люк Кунин, еще по шайбе забросили Джоэл Эрикссон Эк и Эрик Стаал (в пустые ворота).

“Калгари” (19-15-5) после серии из семи побед потерпел четвертое поражение в пяти матчах.