Мнения участников и спикеров после открытия UHL Business Club

В воскресенье, 22 декабря, в PM Hall Украинская хоккейная лига совместно с ТМ Parimatch провели открытие UHL Business Club для компаний партнеров УХЛ. Мероприятие посетило больше 70 участников.
В рамках открытия состоялась дискуссионная панель “Развитие, инновации и социальная ответственность бизнеса в спорте”, в ходе которой спикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенные инструменты привлечения инвестиций.