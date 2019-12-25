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Хоккей

Мнения участников и спикеров после открытия UHL Business Club

Николай ПисаревНет комментариев
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В воскресенье, 22 декабря, в PM Hall Украинская хоккейная лига совместно с ТМ Parimatch провели открытие UHL Business Club для компаний партнеров УХЛ. Мероприятие посетило больше 70 участников.

В рамках открытия состоялась дискуссионная панель “Развитие, инновации и социальная ответственность бизнеса в спорте”, в ходе которой спикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенные инструменты привлечения инвестиций.

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Мнения участников и спикеров после открытия UHL Business Club

Спикеры и участники мероприятия после открытияUHL Business Club в своих социальных сетях поделились своими эмоциями:

Спикер Юрий Шаповалов отметил важность обмена опытом в кругах спортивного менеджмента:

Участник мероприятия Ярослав Заграйчук поделился впечатлениями после мероприятия:

Гость UHL Business Club остался доволен подбором спикеров и обсуждаемыми темами:

Спикер дискуссионной панели Дмитрий Лазуткин поделился темой своего выступления:

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага подвёл итог мероприятия:

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Участник дискуссионной панели Андрей Пантюхов поделился эмоциями после открытия клуба:

Мнения участников и спикеров после открытия UHL Business Club

Гость мероприятияРуслан Тарапата выложил фото после дискуссионной панели:

Мнения участников и спикеров после открытия UHL Business Club

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Источник: uhl.ua
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