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Хоккей

“Нэшвилл” – “Аризона” (3:2): и снова Йоси

Николай ПисаревНет комментариев
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Роман Йоси

Гол и передача Романа Йоси, а также 26 сэйвов Пекки Ринне, который вышел на лед второй день подряд, помогли “Нэшвиллу” (18-12-6) уйти на праздничный перерыв с серией из пяти матчей без поражений в основное время.

Также у “Предаторз” по шайбе забросили Филип Форсберг и Виктор Арвидссон.

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Йоси, признанный второй звездой прошлой недели, сделал счет 3:1 на 10-й минуте третьего периода и забил победный гол. С 14 шайбами он является лучшим защитником лиги, а его результативная серия достигла пяти матчей.

У “Аризоны” (21-14-4) по шайбе забросили Лоусон Крауз и Джейкоб Чикран, а Антти Раанта сделал 38 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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