“Нэшвилл” – “Аризона” (3:2): и снова Йоси

Роман Йоси

Гол и передача Романа Йоси, а также 26 сэйвов Пекки Ринне, который вышел на лед второй день подряд, помогли “Нэшвиллу” (18-12-6) уйти на праздничный перерыв с серией из пяти матчей без поражений в основное время.

Аризона Койотис – Нэшвилл Предэйторз – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)🕒4-я победа Нэшвилла в 5 матчах (4-0-1)🏒Роман Йоси забивает 5-й матч подряд (7 голов за этот отрезок)🥅Пекка Ринне – 354-я победа в карьере и чистое 20-е место в истории📺📊https://t.co/jYhbllkaru📸 @PredsNHL pic.twitter.com/D00VgOnCLy — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

Также у “Предаторз” по шайбе забросили Филип Форсберг и Виктор Арвидссон.

Йоси, признанный второй звездой прошлой недели, сделал счет 3:1 на 10-й минуте третьего периода и забил победный гол. С 14 шайбами он является лучшим защитником лиги, а его результативная серия достигла пяти матчей.

У “Аризоны” (21-14-4) по шайбе забросили Лоусон Крауз и Джейкоб Чикран, а Антти Раанта сделал 38 сэйвов.