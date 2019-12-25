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Хоккей

“Оттава” – “Баффало” (3:1): конец серии Айкела

Николай ПисаревНет комментариев
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Жан-Габриэль Пажо

Дубль Жана-Габриэля Пажо, 3 (1+2) очка Брэди Ткачака и 43 сэйва Крэйга Андерсона принесли “Оттаве” (16-18-4) пятую победу в последних 10 играх. Для вратаря “Сенаторз” игра была первой с 7 декабря, когда он получил травму нижней части тела.

Нападающий “Баффало” Джек Айкел остался без очков, на чем прервалась его 18-матчевая результативная серия, которая началась 16 ноября – четырьмя очками в игре с “Оттавой”. Защитник “Сенаторз” Никита Зайцев снова не вышел на лед из-за травмы.

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“Баффало” (17-14-7) потерпел четвертое поражение в пяти матчах. Единственный гол “Сэйбрз” забил Земгус Гиргенсонс, а Линус Уллмарк сделал 27 сэйвов.

“25 голевых моментов и 44 броска говорят сами за себя, – развел руками тренер “Баффало” Ральф Крюгер. – Андерсон сегодня провел игру мирового класса. Да и вообще соперник хорошо воспользовался моментами”.

Источник: nhl.ru
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