Победы «Шахтера», жлобинского «Металлурга» и «Юности» (видео)

В Экстралиге завершился очередной тур.

Гомель – Шахтер – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)



Шайбы: 0:1 – 00:32 Камбович (Жидких, Филяев), 0:2 – 14:33 Камбович (Филяев, И. Сушко), 0:3 – 30:35 Жидких (Филяев, Камбович), 0:4 – 36:00 Станкевич (Жидких, Камбович), ГБ, 1:4 – 47:38 Прус (Жуковский).

Гомель:Грищенко (Лубский); Гостев – Прус, Хузеев – Кокшаров – Ревенко; Е. Иванов – Кравченко, Скоренов – Семочкин (К) – Межейников; Иванчиков – П. Воронов, Зайчик – Субхи – Александрович; Куцырь – Жуковский – Тополь; Ковалев, Асташевич.

Шахтер:Малютин (Петров); Боголейша (К) – Казнадей, Камбович – Филяев – Жидких; Станкевич – Дурнов, Феклистов – Крикуненко – Бойко; И. Сушко – Борисов, Гринь – Карабанов – Левко; Каменьков – Чайка, Щемель – Котеловский – Рядченко.

Металлург – Неман – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Шайбы: 1:0 – 46:30 Ал. Михнов

Металлург:Бобарико; Рак – Заламай, Ал.Михнов – Колосов – Соломонов; Черевач – Петров, Полищук – Войтехов – Игнатов; Копылец – Киречко, Ан.Михнов – Никулин – Кунцевич; Микульчик – Миляев, Воронов – Дубинин – Лебедев.

Неман:Трус (58:23); Хурри – Гришанов, Левша – Туркин – Хильтунен; Хоромандо – Йекунен, Кислый – Ремезов – Малиновский; Е. Степанов – Хиетанен, А. Малявко – Сусло – С. Малявко; Кирющенков – Савинов – Ажгирей; Божко, Елисеенко.

Эмоций в Жлобине во вторник было достаточно, и чуть остыли они только в третьем периоде. В первых двух эпизодов с разной степени потасовками хватало. А настоящая драка случилась на 36-й минуте, когда в рукопашной сошлись Егор Воронов и Павел Ажгирей. Жлобинчанин решил быстро.

Юность – Динамо-Мл – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)



Шайбы: 1:0 – 03:12 Бокун (Антонов, Лопачук),2:0 – 06:12 К. Брикун (Кулаков, Мицкевич),2:1 – 12:17 Амброжейчик, ГМ,2:2 – 17:01 Печур (Мохорев),3:2 – 42:36 Лопачук (Дрозд, Ногачев), ГБ,4:2 – 56:03 Кашкар (Колготин).

Юность:И. Брикун (59:16); Дюков – Ногачев, Лопачук – Дрозд (А) – Кулаков (А); Антонов (К) – Щечин, Цыганов – Кашкар – Колготин; Мицкевич – Мажуга, Желнеровский – Мальцев – Пальчик; Гайнетдинов – Бокун, Черников – Брикун – Аносов.

Динамо:Осипков (59:29); Шелег – Устиненко, Дриндрожик – Нестеров (А) – Кучкин; Летов – Соколовский, Амброжейчик – Боярчук (К) – Зубрицкий; Ерохо – Дорофеев, Печур – Литвинов – Мохорев; Сытый – Пышкайло – Журня.



По материалам сайта belarushockey