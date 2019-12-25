Подготовка к “Зимней классике” идет по графику

Зимняя Классика-2020

Подготовка к матчу “Зимней классики НХЛ 2020 Bridgestone” идет полным ходом, несмотря на перепады температуры и вероятность дождя.

“Я бы не стал говорить, что мы намного опережаем график, но определенно идем с опережением относительно того, что мы планировали сделать к рождественским праздникам, – сказал в понедельник исполнительный вице-президент НХЛ Стив Майер. – Пока мы очень довольны, как все складывается”.

Матч под открытым небом между “Даллас Старз” и “Нэшвилл Предэйторз” состоится в Далласе в первый день нового года в 22:00 мск. Грузовик с оборудованием для заливки льда прибыл в Даллас 17 декабря. 16-метровую холодильную установку разместили у здания арены Cotton Bowl Stadium. Рабочие собрали основание для хоккейной коробки и 22 декабря приступили к заливке льда.

В последние дни температура в Далласе варьируется от пяти до 15 градусов тепла, солнце иногда закрывают облака. По словам Майера, бригада, которая готовит матч, способна справиться с любыми погодными условиями.

“У нас работает лучшая команда в мире по заливке льда, – сказал Майер. – Мы можем собирать катки и варить лед при любой погоде. В Далласе солнечно, температура колеблется от пяти до 15 градусов. Если честно, нас это устраивает. Мы способны заливать лед в таких условиях”.

На ближайшие десять дней синоптики обещают в Далласе до плюс-20, но 1 января термометры покажут около 13 градусов. Майер гарантирует, что лед будет в идеальном состоянии при любой погоде.

“Нам обещают стабильную погоду на ближайшую неделю, – говорит Майер. – Исходя из прогноза синоптиков и с учетом мастерства нашей команды, мы уверены, что подготовим отличный лед для матча”.

В ближайшие десять дней возможен дождь. В НХЛ готовы к тому, что погода в день игры может стать фактором, который придется принимать во внимание.

“Мы просчитаем все варианты в ближайшую неделю, – сказал Майер. – Мы следим за прогнозами и уверены, что все будет хорошо”.

Со льдом будут работать в течение всей следующей недели. Майер очень доволен тем, что уже было сделано, и убежден, что к 1 января его люди подготовят отличный лед для первой игры НХЛ в Техасе под открытым небом.

“Толщина льда уже составляет около четырех с половиной сантиметров, – говорит Майер. – Обычно мы стремимся к тому, чтобы его толщина была от четырех с половиной до шести сантиметров. Мы работаем над этим каждый день. Пока все получается невероятно здорово, и мы очень довольны”.

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