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Хоккей

“Виннипег” – “Монреаль” (2:6): дубли Татара и Дано

Николай ПисаревНет комментариев
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Томаш Татар

Дубли Томаша Татара и Филлипа Дано позволили “Монреалю” (18-13-6) одержать шестую победу в последних восьми матчах. “Джетс” открыли счет, но затем “Канадиенс” ответили четырьмя шайбами подряд. Вратарь гостей Кэри Прайс сделал 27 сэйвов.

Татар забил оба своих гола в первом периоде с разницей в 1:32, сначала сравняв счет, а потом выведя “Монреаль” вперед. Дано оформил дубль во втором периоде, отличившись с разницей в четыре с небольшим минуты. Также у гостей по шайбе забросили Макс Доми и Арттури Лехконен.

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“Виннипег” (21-14-2) потерпел третье поражение в четырех матчах. У “Джетс” забивали Кайл Коннор и Патрик Лайне, а вратарь Лоран Броссуа отразил 42 броска.

Источник: nhl.ru
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