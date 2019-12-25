“Виннипег” – “Монреаль” (2:6): дубли Татара и Дано

Томаш Татар

Дубли Томаша Татара и Филлипа Дано позволили “Монреалю” (18-13-6) одержать шестую победу в последних восьми матчах. “Джетс” открыли счет, но затем “Канадиенс” ответили четырьмя шайбами подряд. Вратарь гостей Кэри Прайс сделал 27 сэйвов.

Монреаль Канадиенс – Виннипег Джетс – 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)🇨🇦 Монреаль взял 6 очков из 8 возможных в турне по западной Канаде, у Макса Доми в этом туре так же 6 (3+3) очков🏒Дубли Дано и Татара🥅Кэри Прайс 27/29 Лорэн Броссо 42/48📺📊https://t.co/uiIGxXNT7y📸 @CanadiensMTL pic.twitter.com/BRi1Z1Gxn3 — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

Татар забил оба своих гола в первом периоде с разницей в 1:32, сначала сравняв счет, а потом выведя “Монреаль” вперед. Дано оформил дубль во втором периоде, отличившись с разницей в четыре с небольшим минуты. Также у гостей по шайбе забросили Макс Доми и Арттури Лехконен.

“Виннипег” (21-14-2) потерпел третье поражение в четырех матчах. У “Джетс” забивали Кайл Коннор и Патрик Лайне, а вратарь Лоран Броссуа отразил 42 броска.