Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Айлендерс” – “Анахайм” (5:6 Б): Варламов не справился с “Дакс”
Хоккей

“Айлендерс” – “Анахайм” (5:6 Б): Варламов не справился с “Дакс”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Хенрик и Варламов

“Анахайм” (15-17-4) избежал третьего подряд поражения по ходу четырехматчевого турне. “Дакс” играли без приболевшего капитана Райана Гецлафа и победили за счет 2 (1+1) очков Адама Хенрика и удачных попыток в серии буллитов Макса Комтуа и Якоба Силфверберга.

В воротах “Айлендерс” (23-8-3) во второй раз подряд сыграл Семен Варламов, пропустивший пять шайб с 28 бросков. В составе “Нью-Йорка” голом и двумя передачами отметился Ник Ледди. Для “Айлендерс” поражение стало вторым подряд в Nassau Coliseum после серии из восьми побед. При Барри Тротце “Нью-Йорк” впервые проиграл при как минимум четырех забитых голах (до этого были 38 побед из 38).

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
С Днем Рождения, «Террикон»!

“Эдмонтон” – “Монреаль” (4:3): настойчивые “Ойлерз”

Лучший бомбардир прошлого турнира и топ-вратарь будущего драфта НХЛ – в составе сборной России на МЧМ-2020

“Торонто” – “Детройт” (4:1): первая победа Хатчинсона

Сергей Витер: «Было полезно увидеть то, как ребята кое-что пробовали»

Закрыть