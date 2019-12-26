“Айлендерс” – “Анахайм” (5:6 Б): Варламов не справился с “Дакс”

Хенрик и Варламов

“Анахайм” (15-17-4) избежал третьего подряд поражения по ходу четырехматчевого турне. “Дакс” играли без приболевшего капитана Райана Гецлафа и победили за счет 2 (1+1) очков Адама Хенрика и удачных попыток в серии буллитов Макса Комтуа и Якоба Силфверберга.

Анахайм Дакс – Нью-Йорк Айлендерс – 6:5 (2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 2:1)Дакс избежали 3 поражение кряду на выезде, а Айлендерс впервые проиграли под руководством Троца, забив не менее 4 шайб.📺📊 https://t.co/Tl6HXJJLlU📸 @AnaheimDucks pic.twitter.com/0z8OoH5YcQ — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

В воротах “Айлендерс” (23-8-3) во второй раз подряд сыграл Семен Варламов, пропустивший пять шайб с 28 бросков. В составе “Нью-Йорка” голом и двумя передачами отметился Ник Ледди. Для “Айлендерс” поражение стало вторым подряд в Nassau Coliseum после серии из восьми побед. При Барри Тротце “Нью-Йорк” впервые проиграл при как минимум четырех забитых голах (до этого были 38 побед из 38).