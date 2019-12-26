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Хоккей

“Баффало” – “Лос-Анджелес” (3:2): Айкел вернулся и забил

Николай ПисаревНет комментариев
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Игроки Сэйбрз перед матчем

Нападающий Джек Айкел вернулся в строй после одного пропущенного матча, сделал передачу и набрал очки в 18-й игре подряд. Также трехматчевую серию без побед “Баффало” (17-13-7) смог завершить благодаря голам Расмуса Ристолайнена, Марко Сканделлы и Виктора Олофссона. Вратарь Линус Уллмарк сделал 25 сэйвов.

У “Лос-Анджелеса” прервалась шестиматчевая серия без поражений в основное время (4-0-2). Шайбы у “Кингз” забросили Адриан Кемпе и Дастин Браун, а Джонатан Куик сделал 25 сэйвов. “Короли” почти весь матч играли без форварда Тревора Льюиса, получившего травму на второй минуте первого периода. Нападающий Николай Прохоркин стал лидером среди форвардов по времени в равных составах (17:24).

Источник: nhl.ru
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