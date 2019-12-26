“Баффало” – “Лос-Анджелес” (3:2): Айкел вернулся и забил

Игроки Сэйбрз перед матчем

Нападающий Джек Айкел вернулся в строй после одного пропущенного матча, сделал передачу и набрал очки в 18-й игре подряд. Также трехматчевую серию без побед “Баффало” (17-13-7) смог завершить благодаря голам Расмуса Ристолайнена, Марко Сканделлы и Виктора Олофссона. Вратарь Линус Уллмарк сделал 25 сэйвов.

Лос-Анджелес – Баффало – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)⭐️🥅Уллмарк (25/27) не дал Кингз набрать очки в 7-м матче подряд🏒Айкел 18-й матч набирает очки, хотя НХЛ и объявила его результативную серию завершенной из-за пропуска прошлой игры📺📊 https://t.co/rM2BwRRl2e📸 @BuffaloSabres pic.twitter.com/lkI75Gmqwd — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

У “Лос-Анджелеса” прервалась шестиматчевая серия без поражений в основное время (4-0-2). Шайбы у “Кингз” забросили Адриан Кемпе и Дастин Браун, а Джонатан Куик сделал 25 сэйвов. “Короли” почти весь матч играли без форварда Тревора Льюиса, получившего травму на второй минуте первого периода. Нападающий Николай Прохоркин стал лидером среди форвардов по времени в равных составах (17:24).