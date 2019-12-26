“Эдмонтон” – “Монреаль” (4:3): настойчивые “Ойлерз”

Игроки Ойлерз слушают гимн

Райли Шихан забил победный гол в середине третьего периода менее чем через минуту после того, как шайба “Ойлерз” была не засчитана. Это позволило “Эдмонтону” (20-15-4) не допустить третьего поражения подряд и реабилитироваться за пятничное домашнее поражение от “Питтсбурга” (2:5).

Монреаль Канадиенс – Эдмонтон Ойлерз – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)🏒Драйзайтль и Макдэвид стали шестыми одноклубниками за последние 40 лет, набравшими по 60+ очков каждый менее, чем за 40 игр🏒Джефф Петри (1+2) участвовал во всей голах Монреаля📺📊https://t.co/Ew7U2SKOZq📸 @PR_NHL pic.twitter.com/2cD8Yxyl1R — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по 2 (1+1) очка и первыми в лиге перешагнули рубеж в 60 баллов. У Макдэвида – 61 очко, у Драйзайтля – 60. Они стали шестой парой одноклубников за последние 30 лет, набравшей по 60 очков до 40-й игры. В воротах “Ойлерз” сыграл Микко Коскинен, сделавший 23 сэйва.

“Монреаль” отыгрывался со счета 0:2 и 2:3, но в третий раз сделать этого не смог. Защитник Джефф Петри забил гол и сделал две передачи, а Кэри Прайс отразил 22 броска.