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Хоккей

“Коламбус” – “Нью-Джерси” (5:1): дубль и травма Бьоркстранда

Николай ПисаревНет комментариев
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Оливер Бьоркстранд

Дубль Оливера Бьоркстранда обеспечил “Коламбусу” (16-14-6) четвертую победу подряд. Однако хорошее настроение “Блю Джекетс”, которым также впервые в сезоне удалась семиматчевая серия без поражений в основное время (5-0-2), испортила травма Бьоркстранда, покинувшего лед за 8:27 до конца третьего периода.

В воротах “Коламбуса” надежно сыграл Юнас Корписало, а одну из шайб забросил Владислав Гавриков, отличившийся в третий раз в сезоне. Зак Веренски и Густав Нюквист забивали в концовке матча в меньшинстве в пустые ворота.

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Единственный гол “Нью-Джерси” (11-19-5) забил [l]Уилл Бутчер[/l]. “Девилз” проиграли второй раз подряд, а в последних 11 встречах имеют в активе две победы (2-8-1). В воротах гостей с первых минут дебютировал Жиль Сенн, сделавший 35 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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