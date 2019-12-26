“Коламбус” – “Нью-Джерси” (5:1): дубль и травма Бьоркстранда

Оливер Бьоркстранд

Дубль Оливера Бьоркстранда обеспечил “Коламбусу” (16-14-6) четвертую победу подряд. Однако хорошее настроение “Блю Джекетс”, которым также впервые в сезоне удалась семиматчевая серия без поражений в основное время (5-0-2), испортила травма Бьоркстранда, покинувшего лед за 8:27 до конца третьего периода.

Нью-Джерси Девилз – Коламбус Блю Джекетс – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)🏒Дубль Оливера Бьоркстранда обеспечил 4-ю подряд победу Коламбуса и 7-й матч в очках кряду🥅 Юнас Корписало 21/22🎀 Пьер-Люк Дюбуа провел 200-й матч за клуб📺📊 https://t.co/HvYVbP4gt7📸 @BlueJacketsNHL pic.twitter.com/jsmN3f6r0x — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

В воротах “Коламбуса” надежно сыграл Юнас Корписало, а одну из шайб забросил Владислав Гавриков, отличившийся в третий раз в сезоне. Зак Веренски и Густав Нюквист забивали в концовке матча в меньшинстве в пустые ворота.

Единственный гол “Нью-Джерси” (11-19-5) забил [l]Уилл Бутчер[/l]. “Девилз” проиграли второй раз подряд, а в последних 11 встречах имеют в активе две победы (2-8-1). В воротах гостей с первых минут дебютировал Жиль Сенн, сделавший 35 сэйвов.