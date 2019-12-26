Костянтин Буценко: «Хороший матч выдался – подвижный и зрелищный»

Главный тренер белоцерковского «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал исход поединка, в котором его подопечные проиграли херсонским «щукам»со счетом 6:2.

– Наша арена была переполнена, и трибуны гнали нас вперед. Мы сделали все, что смогли. Игра получилась интересной, живой. Конечно, проигрыш с большой разницей в счете огорчает. Главную роль сыграла, реализация «Днепром» большинства. По крайней мере, в такой интенсивной и агрессивной игре мы увидели свои ошибки. Этот матч мы добавим в положительную копилку, ведь мы увидели над чем нам нужно работать и куда двигаться дальше.



Всех болельщиков, я поздравляю с наступающим Новым годом! Всем здоровья и всего наилучшего!