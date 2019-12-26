Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЛучший бомбардир прошлого турнира и топ-вратарь будущего драфта НХЛ – в составе сборной России на МЧМ-2020
Хоккей

Лучший бомбардир прошлого турнира и топ-вратарь будущего драфта НХЛ – в составе сборной России на МЧМ-2020

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе сВалерием Брагинымобнародовол окончательный состав команды на МЧМ-2020, который пройдет в Чехии.

В состав команды вошли 23 хоккеиста. Ее главными звездами являются вратарь СКАЯрослав Аскаров, которому прогнозируют выбор в топ-10 будущего драфта НХЛ, защитник ЦСКААлександр Романов, который был признан лучшим в своем амплуа на прошлом МЧМ и с большой долей вероятности станет игроком «Монреаля» уже в следующем сезоне, топ-проспект «Ванкувера»Василий Подколзин, сейчас выступающий в молодежной команде СКА, и нападающий «Локомотива»Григорий Денисенко, который был лучшим бомбардиром прошлого МЧМ в Канаде.

Вратари:Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»).

Читайте также:  "Сан-Хосе" подписал контракт новичка с защитником

Защитники:Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие:Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» Мск), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»).

Читайте также:  Руслан Борисенко: «Чтобы бороться с лидером на равных, надо не совершать ошибок»

Телеканал XSPORT покажет матчи чешского МЧМ-2020, (26 декабря), в первый день турнира смотрите матчиЧехия – Россия в 16:00иКанада – США в 20:00.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Торонто” – “Детройт” (4:1): первая победа Хатчинсона

Сергей Витер: «Было полезно увидеть то, как ребята кое-что пробовали»

“Оттава” – “Филадельфия” (4:5 Б): третья подряд победа “Флайерз”

“Коламбус” – “Нью-Джерси” (5:1): дубль и травма Бьоркстранда

Дмитрий Пидгурский: «Сегодня команда продемонстрировала тот настрой, которого не было в игре с «Донбассом»

Закрыть