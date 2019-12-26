Лучший бомбардир прошлого турнира и топ-вратарь будущего драфта НХЛ – в составе сборной России на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе сВалерием Брагинымобнародовол окончательный состав команды на МЧМ-2020, который пройдет в Чехии.
В состав команды вошли 23 хоккеиста. Ее главными звездами являются вратарь СКАЯрослав Аскаров, которому прогнозируют выбор в топ-10 будущего драфта НХЛ, защитник ЦСКААлександр Романов, который был признан лучшим в своем амплуа на прошлом МЧМ и с большой долей вероятности станет игроком «Монреаля» уже в следующем сезоне, топ-проспект «Ванкувера»Василий Подколзин, сейчас выступающий в молодежной команде СКА, и нападающий «Локомотива»Григорий Денисенко, который был лучшим бомбардиром прошлого МЧМ в Канаде.