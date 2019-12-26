Лучший бомбардир прошлого турнира и топ-вратарь будущего драфта НХЛ – в составе сборной России на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе сВалерием Брагинымобнародовол окончательный состав команды на МЧМ-2020, который пройдет в Чехии.



В состав команды вошли 23 хоккеиста. Ее главными звездами являются вратарь СКАЯрослав Аскаров, которому прогнозируют выбор в топ-10 будущего драфта НХЛ, защитник ЦСКААлександр Романов, который был признан лучшим в своем амплуа на прошлом МЧМ и с большой долей вероятности станет игроком «Монреаля» уже в следующем сезоне, топ-проспект «Ванкувера»Василий Подколзин, сейчас выступающий в молодежной команде СКА, и нападающий «Локомотива»Григорий Денисенко, который был лучшим бомбардиром прошлого МЧМ в Канаде.



Вратари:Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»).

Защитники:Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие:Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» Мск), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»).

Телеканал XSPORT покажет матчи чешского МЧМ-2020, (26 декабря), в первый день турнира смотрите матчиЧехия – Россия в 16:00иКанада – США в 20:00.