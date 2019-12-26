“Миннесота” – “Виннипег” (0:6): Уилер обошел Ковальчука

Уилер и партнеры

31 сэйв Коннора Хеллебака и дубль Патрика Лайне принесли победу “Джетс” (21-13-2). Блэйк Уилер забил гол и сделал передачу и стал лучшим бомбардиром в истории “Джетс”/”Атланты Трэшерз”, обойдя Илью Ковальчука. Теперь на его счету 616 очков.

Виннипег Джетс – Миннесота Уайлд – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)🏒 Блэйк Уилер (1+1) набрал 616 очков и побил рекорд клуба Ильи Ковальчука (615)🥅 Коннор Хеллебак сделал 31 сэйв во время своего 17-го шатаута и повторил рекорд клуба Павелеца📺📊 https://t.co/dIc70xUCJt📸 @WpgJetsPR pic.twitter.com/eefnHxYTnt — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Миннесота” (17-15-5) проиграла в основное время дома впервые за 13 матчей после отрезка 9-0-3. Все шесть шайб с 28 бросков пропустил Алекс Стэлок, в концовке замененный на Девана Дубника.

“Сегодня болельщики хотели хорошо провести время, – сказал тренер Брюс Будро. – Но я могу пройтись по всему составу и вряд ли найду человека, игравшего сегодня с большой отдачей”.