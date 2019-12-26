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Хоккей

“Миннесота” – “Виннипег” (0:6): Уилер обошел Ковальчука

Николай ПисаревНет комментариев
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Уилер и партнеры

31 сэйв Коннора Хеллебака и дубль Патрика Лайне принесли победу “Джетс” (21-13-2). Блэйк Уилер забил гол и сделал передачу и стал лучшим бомбардиром в истории “Джетс”/”Атланты Трэшерз”, обойдя Илью Ковальчука. Теперь на его счету 616 очков.

“Миннесота” (17-15-5) проиграла в основное время дома впервые за 13 матчей после отрезка 9-0-3. Все шесть шайб с 28 бросков пропустил Алекс Стэлок, в концовке замененный на Девана Дубника.

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“Сегодня болельщики хотели хорошо провести время, – сказал тренер Брюс Будро. – Но я могу пройтись по всему составу и вряд ли найду человека, игравшего сегодня с большой отдачей”.

Источник: nhl.ru
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