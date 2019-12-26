“Оттава” – “Филадельфия” (4:5 Б): третья подряд победа “Флайерз”

Якуб Ворачек и Шон Кутюрье

Два гола Джеймса ван Римсдайка и единственная удачная попытка Шона Кутюрье в серии буллитов принесли “Филадельфии” (20-11-5) третью победу подряд. Также голом и передачей у “Флайерз” отметился Якуб Ворачек, а Брайан Эллиотт сделал 30 сэйвов и отразил все три буллита, в том числе от Владислава Наместникова в третьем раунде.

Филадельфия Флайерз – Оттава Сенаторз – 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0)🏒Буллит Шон Кутюрье принес 3 подряд победу Флайерз⭐️Дубль Джеймса ван Римсдика🚑Мэтт Нисканен пропустил матч из-за простуды📺📊https://t.co/74AidCQl3S📸@NHLFlyers pic.twitter.com/YpyDxNEZb6 — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Сенаторз” (15-18-4) проиграли в третий раз за четыре матча (1-1-2). Самым результативным игроком “Оттавы” стал Тайлер Эннис: два гола и передача. В воротах сильно играл Маркус Хогберг, сделавший 34 сэйва, из которых семь в овертайме.

“Флайерз” играли без простудившегося защитника Мэтта Нисканена.

А защитник “Сенаторз” Томас Шабо в третьем матче подряд сыграл более 30 минут (33:49). В общей сложности на этом отрезке он провел на льду 105:28!