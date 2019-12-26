Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Оттава” – “Филадельфия” (4:5 Б): третья подряд победа “Флайерз”
Хоккей

“Оттава” – “Филадельфия” (4:5 Б): третья подряд победа “Флайерз”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Якуб Ворачек и Шон Кутюрье

Два гола Джеймса ван Римсдайка и единственная удачная попытка Шона Кутюрье в серии буллитов принесли “Филадельфии” (20-11-5) третью победу подряд. Также голом и передачей у “Флайерз” отметился Якуб Ворачек, а Брайан Эллиотт сделал 30 сэйвов и отразил все три буллита, в том числе от Владислава Наместникова в третьем раунде.

“Сенаторз” (15-18-4) проиграли в третий раз за четыре матча (1-1-2). Самым результативным игроком “Оттавы” стал Тайлер Эннис: два гола и передача. В воротах сильно играл Маркус Хогберг, сделавший 34 сэйва, из которых семь в овертайме.

Читайте также:  #ВСЕБУДЕХОКЕЙ (обзор соцсетей)

“Флайерз” играли без простудившегося защитника Мэтта Нисканена.

А защитник “Сенаторз” Томас Шабо в третьем матче подряд сыграл более 30 минут (33:49). В общей сложности на этом отрезке он провел на льду 105:28!

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Коламбус” – “Нью-Джерси” (5:1): дубль и травма Бьоркстранда

Дмитрий Пидгурский: «Сегодня команда продемонстрировала тот настрой, которого не было в игре с «Донбассом»

Кюмпер получил травму нижней части тела

Лейво выбыл на два-три месяца

“Оттава” – “Баффало” (3:1): конец серии Айкела

Закрыть