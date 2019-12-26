С Днем Рождения, «Террикон»!

Сегодня, 25 декабря, медиа-партнёр Украинской хоккейной лиги спортивный портал «Террикон» празднует свой 22 день рождения.

Украинская хоккейная лига поздравляет редакцию «Террикона» с такой серьёзной датой и желает дальнейшего успешного развития, новых достижений и роста всех показателей.

Пусть вас радуют только хорошие спортивные новости, любовь читателей и сопровождает успехво всех сферах и начинаниях!

Мы благодарим «Террикон» за плодотворное сотрудничество и надеемся, что вместе мы сможем и дальше развивать украинский хоккей!

С уважением, коллектив Украинской хоккейной лиги!