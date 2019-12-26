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Хоккей

Сергей Витер: «Было полезно увидеть то, как ребята кое-что пробовали»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер ХК «Донбасс» Сергей Витер прокомментировал исход поединка в Харькове, в котором его подопечные обыграли «Динамо» о счетом (9:1).

«Нормально ребята играли, кое-что попробовали. Что-то получилось, что-то не получилось, но это было полезно увидеть, потому что сейчас готовимся на матч 29 декабря и, можно так сказать, будет легче анализировать.


Не хотел бы выделять никого из полевых игроков, а Качулу выделю, он старался. Понятно, что ему тяжеловато, он сейчас у нас в команде номер три. Была возможность ему доверить, и он со своей работой справился. Старательный нормальный парень».

Стоит отметить ,что свой последний поединок в 2019 году, подопечные Сергея Витера проведут у себя дома. Дончане, 29 декабря, сыграют против лидеров турнирной таблице хоккеистов из Кременчуга.

По материалам сайта МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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