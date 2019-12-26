Сергей Витер: «Было полезно увидеть то, как ребята кое-что пробовали»

Главный тренер ХК «Донбасс» Сергей Витер прокомментировал исход поединка в Харькове, в котором его подопечные обыграли «Динамо» о счетом (9:1).

«Нормально ребята играли, кое-что попробовали. Что-то получилось, что-то не получилось, но это было полезно увидеть, потому что сейчас готовимся на матч 29 декабря и, можно так сказать, будет легче анализировать.





Не хотел бы выделять никого из полевых игроков, а Качулу выделю, он старался. Понятно, что ему тяжеловато, он сейчас у нас в команде номер три. Была возможность ему доверить, и он со своей работой справился. Старательный нормальный парень».



Стоит отметить ,что свой последний поединок в 2019 году, подопечные Сергея Витера проведут у себя дома. Дончане, 29 декабря, сыграют против лидеров турнирной таблице хоккеистов из Кременчуга.



По материалам сайта МХК «Динамо»