“Торонто” – “Детройт” (4:1): первая победа Хатчинсона

Майкл Хатчинсон

“Торонто” одержал первую победу в сезоне без Фредерика Андерсена в воротах. Майкл Хатчинсон отразил 29 бросков из 30 и выиграл впервые за семь матчей в старте (1-5-1).

Детройт Ред Уингз – Торонто Мэйпл Лифс – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) 🥅Майкл Хатчинсон (29/30) одержал 1-ю победу в сезоне📊4-я победа Торонто подряд, 6-я в последних 7 играх🚑🥋Энтони Манта получил травму после борцовского приема Маззина📺📊 https://t.co/pezwDh4T5A📸 @MapleLeafs pic.twitter.com/RYwlyzx7xL — NHL.RU (@nhlru) December 22, 2019

“Мэйпл Лифс” (19-14-4) продлили победную серию до четырех матчей также благодаря Остону Мэттьюзу и Заку Хайману, забившим по два гола и сделавшим по передаче.

“Детройт” (9-25-3) потерпел третье подряд поражение. Единственный гол “Ред Уингз” забил Тайлер Бертуцци, лишивший Хатчинсона шатаута за 1:44 до конца третьего периода. В воротах “Детройта” с первых минут играл Джонатан Бернье, но на седьмой минуте первого периода он получил травму и был заменен на Келвина Пикарда, сделавшего 16 сэйвов.