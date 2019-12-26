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Хоккей

“Торонто” – “Детройт” (4:1): первая победа Хатчинсона

Николай ПисаревНет комментариев
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Майкл Хатчинсон

“Торонто” одержал первую победу в сезоне без Фредерика Андерсена в воротах. Майкл Хатчинсон отразил 29 бросков из 30 и выиграл впервые за семь матчей в старте (1-5-1).

“Мэйпл Лифс” (19-14-4) продлили победную серию до четырех матчей также благодаря Остону Мэттьюзу и Заку Хайману, забившим по два гола и сделавшим по передаче.

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“Детройт” (9-25-3) потерпел третье подряд поражение. Единственный гол “Ред Уингз” забил Тайлер Бертуцци, лишивший Хатчинсона шатаута за 1:44 до конца третьего периода. В воротах “Детройта” с первых минут играл Джонатан Бернье, но на седьмой минуте первого периода он получил травму и был заменен на Келвина Пикарда, сделавшего 16 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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