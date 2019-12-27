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Хоккей

Де Хаан и Сибрук выбыли до конца сезона, Саад – на три недели

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник “Чикаго” Брент Сибрук

Защитники “Чикаго Блэкхокс” Келвин де Хаан и Брент Сибрук выбыли до конца регулярного сезона. Оба игрока, находящиеся в долгосрочном списке травмированных, в пятницу перенесут операции на правом плече.

Также “Блэкхокс” сообщили, что нападающий Брэндон Саад пропустит три недели из-за повреждения правой лодыжки.

Сибрук, набравший 4 (3+1) очка в 32 матчах этого сезона, не играл с 15 декабря. Всего за 15 сезонов в НХЛ (все в составе “Чикаго”) он набрал 464 (103+361) очка в 1114 играх.

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34-летний защитник не ездил с командой на гостевой матч с “Виннипег Джетс” 19 декабря. Он принимал участие в утренней раскатке, а 18 декабря не попал в состав на поединок с “Колорадо Эвеланш”. Также в январе он перенесет операцию на правом бедре, а в феврале – на левом бедре.

Источник: nhl.ru
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