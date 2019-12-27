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Хоккей

Известные украинские телеведущие сыграли в хоккей

Николай ПисаревНет комментариев
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Зимние месяцы – это самый разгар хоккейного сезона и ураган самых ярких хоккейных событий, ведь снежная стихия всегда под стать этому виду спорта.

Известные украинские телеведущие канала “Прямой”Николай Матросов, Слава Варда, Юлия Шпачинская, Алла Тулинская, Тарас Березовец, Лейла МамедоваиСергей Лоикопровели настоящий хоккейный поединок и оригинально поздравили всех своих зрителей с наступающими новогодними праздниками.

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Источник: uhl.ua
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