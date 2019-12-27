Матчи регулярного чемпионата 27 декабря 2019 (онлайн)

Шелдон Киф

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Расписание матчей 27 декабря (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Бостон Брюинз” (03:00)

“Вашингтон Кэпиталз” – “Коламбус Блю Джекетс” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Каролина Харрикейнз” (03:00)

“Виннипег Джетс” – “Сент-Луис Блюз” (04:00)

“Колорадо Эвеланш” – “Миннесота Уайлд” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Питтсбург Пингвинз” (04:00)

“Чикаго Блэкхокс” – “Нью-Йорк Айлендерс” (04:30)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Калгари Флэймз” (05:00)

“Анахайм Дакс” – “Вегас Голден Найтс” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Лос-Анджелес Кингз” (06:00)

“Нью-Джерси” – “Торонто” (03:00): победная серия “Лифс”

“Торонто” (20-14-4) впервые в сезоне одержал пять побед подряд и выиграл семь матчей из последних восьми. Это помогло команде подняться на второе место в Атлантическом дивизионе. В последнем матче “Лифс” выиграли у “Каролины” со счетом 8:6. Сначала “Торонто” вел 3:0, затем уступал 3:5, но все-таки смог вырвать победу.

“В нашей команде есть хорошие игроки, у нас глубокий состав, мы в состоянии выигрывать матчи, – сказал после той встречи главный тренер “Лифс” Шелдон Киф. – Нам осталось научиться играть, когда мы ведем в счете”.

“Нью-Джерси” (12-19-5) в последнем матче перед перерывом также одержал яркую победу. “Девилз” в игре с “Чикаго” (7:1) пропустили первыми в начале встречи, но затем ответили семью подряд голами. “Нью-Джерси” удалось избежать третьего кряду поражения, но команда по-прежнему сильно отстает от конкурентов в таблице Столичного дивизиона.

В игре против “Блэкхокс” Джек Хьюз прервал безголевую серию из 18 встреч, Никита Гусев сделал три результативные передачи, а Пи-Кей Суббан прервал 23-матчевую голевую засуху. На Рождество он получил от невесты Линдси Вонн обручальное кольцо. Всего в 36 матчах чемпионата на счету защитника три гола и четыре передачи.

“Виннипег” – “Сент-Луис” (04:00): встреча лидеров Запада

“Сент-Луис” (24-8-6) в понедельник обыграл “Лос-Анджелес” (4:1) и одержал шестую победу подряд. При этом все победы “Блюз” одержали в основное время, а общий счет в этих матчах составил 24:11. “Сент-Луис” ушел на перерыв на первой позиции Западной конференции с пятиочковым отрывом от “Колорадо”, который провел на одну игру меньше.

“Виннипег” (21-14-2) перед перерывом проиграл “Монреалю” (2:6), потерпев третье поражение в четырех матчах и четвертое в шести. За этот промежуток в четырех проигранных матчах команда пропустила в сумме 21 шайбу. С 44 очками “Джетс” делят третье место в Центральном дивизионе с “Далласом”, но имеют одну игру в запасе.

В этом сезоне команды встретятся впервые. В прошлом чемпионате “Виннипег” выиграл три очных матча из четырех. В воскресенье соперники снова сыграют друг против друга. В этом сезоне “Джетс” на своем льду одержали 10 побед (10-8-1), “Блюз” на выезде сыграли 12-4-3.

“Сан-Хосе” – “Лос-Анджелес” (06:00) : кризис “Шаркс”

“Сан-Хосе” (16-20-2) ушел на перерыв после трех домашних поражений подряд. В воскресенье “Шаркс” уступили “Вегасу” (1:3) и потерпели девятое поражение в последних 10 матчах (1-8-1). С 34 очками “Сан-Хосе” вместе с “Анахаймом” и “Лос-Анджелесом” замыкают таблицу Западной конференции.

“Честно говоря, не помню такого ужасного отрезка, – отметил форвард “Шаркс” Логан Кутюр. – Ладно бы мы выпускали на матч 10-12 новичков, которые делали бы первые шаги в лиге. Но нет. Это мы, ветераны, а не молодежь, делаем ошибки”.

Партнера поддержал другой ветеран Патрик Марло: “Ребята осознают, что дела идут не так, как нам хочется. Нам необходимо выправлять курс, иначе будет поздно. Время уходит”.

“Лос-Анджелес” (15-20-4) в понедельник уступил “Сент-Луису” (1:4) и остался без победы в третьей игре подряд после серии 4-0-1.

“Вашингтон” – “Коламбус” (03:00): реванш для “Кэпиталз”

Лидер общей турнирной таблицы “Вашингтон” (26-7-5) в понедельник проиграл “Бостону” (3:7) и потерпел всего лишь третье поражение за последние 13 матчей. При этом оба предыдущих поражения “Кэпиталз” потерпели во встречах с “Коламбусом”. Сначала 9 декабря они проиграли дома со счетом 2:5, а неделю спустя уступили на выезде – 0:3. Александр Овечкин с 23 голами идет четвертым в споре снайперов.

“Коламбус” (17-14-6) в пятницу попробует одержать шестую победу подряд и третью кряду над “Вашингтоном”. Кроме того, “Блю Джекетс” могут продлить серию без поражений в основное время до девяти игр (сейчас 6-0-2). Удачный отрезок помог команде подняться на шестое место в Столичном дивизионе.

В четверг “Блю Джекетс” поместили в список травмированных форварда Кэма Аткинсона, который, как ожидается, выбыл на три недели из-за травмы лодыжки. На его счету 21 (9+12) очко в 35 играх.

“Рейнджерс” – “Каролина” (03:00): Панарин против Свечникова

“Каролина” (22-13-2) в последнем матче с “Торонто” уступала 0:3, затем побеждала 5:3, но в итоге все же проиграла (6:8). “Харрикейнз” после семиматчевой серии без поражений в основное время (6-0-1) дважды подряд остались без очков. Андрей Свечников в поединке с “Лифс” забросил одну из шайб и забил третий гол в четырех играх. С 37 (7+30) очками форвард является лучшим бомбардиром “Каролины” и занимает третье место в споре российских бомбардиров.

Самым же результативным россиянином в нынешнем сезоне является Артемий Панарин, на счету которого 45 (20+25) очков в 36 матчах. В общем споре бомбардиров он идет на 10-й строчке. В последней встрече с “Филадельфией” (1:5) Панарин остался без очков, на чем прервалась его семиматчевая результативная серия.

“Нью-Йорк” (17-15-4) же потерпел четвертое поражение за пять матчей и опустился на 13-е место в Восточной конференции. “Рейнджерс” не смогли реализовать лишнего в пяти последних встречах (0 голов в 18 попытках). Ожидается, что в пятницу в состав команды может вернуться форвард Каапо Какко.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды в ноябре. Оба раза сильнее были “Рейнджерс” (4:2 и 3:2). В последних 18 матчах в Madison Square Garden “Каролина” одержала всего одну победу (1-14-3).

“Колорадо” – “Миннесота” (04:00): погоня “Эвеланш”

“Колорадо” (23-11-3) в понедельник обыграл “Вегас” (7:3) и одержал первую победу за три матча. С 49 очками “Эвеланш” занимают второе место в Центральном дивизионе и на пять баллов отстают от лидирующего “Сент-Луиса”, имея при этом один матч в запасе. Вратарь “Колорадо” Павел Францоуз одержал четыре личные победы подряд, а Валерий Ничушкин, оформивший во встрече с “Голден Найтс” хет-трик Горди Хоу, набрал 3 (1+2) очка в двух матчах.

Ожидается, что в пятницу в состав “Эвеланш” вернется ведущий защитник Кейл Макар, который уже в начале недели принимал участие в тренировках.

“Миннесота” (18-15-5) перед перерывом обыграла “Калгари” (3:0) и одержала 10-ю победу в последних 14 домашних играх. Деван Дубник тогда провел первый домашний матч с 16 ноября и отразил все 22 броска. Вратарь “Уайлд” пропустил 15 игр команды из-за медицинской ситуации со своей женой Дженн.

“Баффало” – “Бостон” (03:00): “Брюинз” приходят в себя

“Бостон” (22-7-9) в последнем матче уступил “Вашингтону” по броскам 17-42, но выиграл со счетом 7:3 и одержал первую победу за четыре встречи. При этом “Брюинз” набрали очки в пяти поединках подряд (2-0-3) и с 53 очками продолжают лидировать в Атлантическом дивизионе, опережая идущий следом “Торонто” на девять баллов.

Давид Пастрняк с 28 голами продолжает лидировать в снайперской гонке. В последних 11 матчах он забросил только три шайбы, но его результативная серия составляет пять встреч. С 54 (28+26) очками он делит четвертое место в зачете бомбардиров с партнером Брэдом Маршаном (19+35). В понедельник “Бостон” играл без капитана Здено Хары, который должен вернуться в состав к пятничной игре. При этом во встрече с “Кэпиталз” команда потеряла другого защитника Тори Круга.

Джек Айкел с 24 голами преследует Пастрняка в гонке снайперов. В понедельник “Баффало” (17-14-7) уступил “Оттаве” (1:3) и потерпел четвертое поражение в пяти матчах. Айкел в той игре остался без очков, на чем прервалась его 18-матчевая результативная серия, которая началась 16 ноября.

В нынешнем сезоне команды встречались 21 ноября. Тогда “Бостон” победил со счетом 3:2.

“Нэшвилл” – “Питтсбург” (04:00): серия “Предэйторз”

“Нэшвилл” (18-12-6) в понедельник обыграл “Аризону” (3:2) и ушел на праздничный перерыв с серией из пяти матчей без поражений в основное время (4-0-1). Этот отрезок помог “Предэйторз” подняться на пятое место в Центральном дивизионе. Защитник Роман Йоси, признанный второй звездой прошлой недели, с 14 шайбами является лучшим защитником лиги, а его результативная серия составляет пять матчей.

“Питтсбург” (21-11-4) в своем последнем матче перед перерывом уступил “Ванкуверу” (1:4) и не смог продлить победную серию до пяти встреч. Евгений Малкин в том поединке отметился передачей, продлил результативную серию до шести игр и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по результативности среди россиян, обойдя Александра Могильного (1032).

“Чикаго” – “Айлендерс” (04:30): спад “Нью-Йорка”

“Айлендерс” (23-9-3) перед паузой уступили “Коламбусу” (2:3) и потерпели третье подряд поражение дома. Последняя победа “Нью-Йорка” в основное время случилась с командой 12 декабря во встрече с “Флоридой” (3:1). С 49 очками “Айлендерс” занимают второе место в Столичном дивизионе и отстают от лидирующего “Вашингтона” на восемь очков, имея при этом три игры в запасе.

“Чикаго” (15-17-6) ушел на перерыв в ужасном настроении. В понедельник “Блэкхокс” крупно уступили “Нью-Джерси” (1:7) и проиграли впервые за три матча. С 36 очками команда занимает последнее место в Центральном дивизионе.

“Просто позорище, – сказал капитан “Чикаго” Джонатан Тэйвз после поражения от “Девилз”. – Не знаю, возможно, я говорю на эмоциях, но так мы все себя сейчас чувствуем”.

Вратарь “Чикаго” Робин Ленер в пятницу может провести первый матч против бывшего клуба, который летом не стал предлагать ему новый контракт. Под вопрос участие в игре защитника “Блэкхокс” Адама Буквиста, который в предыдущей встрече получил травму верхней части тела.

Кроме того, в четверг стало известно, что защитники “Чикаго” Келвин де Хаан и Брент Сибрук выбыли до конца регулярного сезона. Оба игрока, находящиеся в долгосрочном списке травмированных, в пятницу перенесут операции на правом плече. Также “Блэкхокс” сообщили, что нападающий Брэндон Саад пропустит три недели из-за повреждения правой лодыжки.

“Эдмонтон” – “Калгари” (05:00): первая в сезоне “Битва за Альберту”

В пятницу “Эдмонтон” и “Калгари” проведут первую в этом сезоне “Битву за Альберту”. В прошлом сезоне команды встретились в принципиальном противостоянии четыре раза и одержали по две победы.

Перед перерывом “Ойлерз” (20-16-4) уступили “Ванкуверу” (2:4), проиграли в третий раз за четыре встречи и потерпели седьмое поражение в последних девяти матчах (2-6-1). Из-за неудачного отрезка “Эдмонтон” опустился на третье место в Тихоокеанском дивизионе.

“Калгари” (19-15-5) в понедельник проиграл “Миннесоте” (0:3) и после серии из семи побед потерпел четвертое поражение в пяти матчах. “Флэймз” отстают в таблице от “Эдмонтона” на один балл и имеют при этом одну игру в запасе.

“Анахайм” – “Вегас” (06:00): “Голден Найтс” поднимаются все выше

“Вегас” (20-14-6) в понедельник уступил “Колорадо” (3:7) и проиграл в основное время впервые за шесть матчей. С 46 очками “Голден Найтс” делят первое место в Тихоокеанском дивизионе с “Аризоной”, но у “Койотиз” есть игра в запасе. Очный поединок между лидерами дивизиона состоится уже в пятницу.

В среду “Вегас” сделал не самый лучший подарок на Рождество для Валентина Зыкова, отправив того в АХЛ. В восьми матчах после завершения дисквалификации он набрал 2 (1+1) очка.

“Дакс” (15-18-4) перед паузой проиграли “Рейнджерс” (1:5) и завершили четырехматчевое турне с одной победой (1-3-0). Последнюю победу в основное время команда одержала еще 2 декабря над “Лос-Анджелесом” (4:2).