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Хоккей

Павел Таран пропустит матч против «Ледяных Волков»

Николай ПисаревНет комментариев
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Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:

В соответствии с регламентом соревнований и на основании протокола матча №68между командами «Белый Барс» и «Днепр», на игрока команды «Белый Барс» №8Тарана Павла, который был наказан третьим в сезоне дисциплинарным (10 мин.) штрафом, наложено дисциплинарное наказание в соответствии с пунктом 5.1Таблицы штрафов и наказаний в виде обязательной дисквалификации на 1 календарный матч.

Таким образом, Павел Таран не сможет помочь своей команде в матче против «Ледяных Волков», который состоится 28 декабря. Начало встречи в 16:45, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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