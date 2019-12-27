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В чемпионате Беларуси «Лида» оттолкнулась от дна, а «Могилев» добыл три очка на выезде (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Химик – Могилев – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

«Львы» приехали в Новополоцк за тремя очками, «нефтяники» приняли бой и долго не соглашались их отдавать, но перестрелка в заключительные 20 минут все же оказалась за гостями.

Лида – Брест – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

«Рыцари», которых сегодня приехали поддержать фаны «Немана», прервали серию поражений, длившуюся на протяжении последних двух месяцев. Салют, фанфары, поздравления! Виктория над занимающим второе место «Брестом» получилась целиком заслуженной – хозяева могли забрасывать и больше, если бы не Артур Малков.

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В рамке лидчан солидно дебютировал российский вратарь Сергей Горелов (20 сейвов), который может вновь составить хороший тандем с Алексеем Емельяновым – голкипер и тренер в свое время плодотворно трудились в Беларуси. Отметим также первый результативный балл экс-форварда «молодежки» Даниила Мартынова и важный контрольный гол Кирилла Сачивко, который завершил встречу с 2 (1+1) очками.

«Лида» сбросила груз с плеч и немного оттолкнулась ото дна, а Павел Микульчик после матча даже заявил, что«перед командой стоят задачи выйти в плей-офф», и для этого будут прилагаться максимальные усилия. Сейчас эти слова звучат немного наивно, но с другой стороны до второго места всего 8 очков, а такой гандикап за 19 матчей вполне себе съедается. Главное, чтобы дела у «Лиды» пошли на лад, что вполне возможно после долгожданной победы. Пока же наверху между собой разбираются другие команды.
В чемпионате Беларуси «Лида» оттолкнулась от дна, а «Могилев» добыл три очка на выезде (видео)

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По материалам сайта hockey.by

Источник: uhl.ua
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