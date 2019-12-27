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Хоккей

“Ванкувер” – “Эдмонтон” (4:2): победная серия “Кэнакс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Куинн Хьюз и Коннор Макдэвид

Гол в большинстве Куинна Хьюза за 6:12 до конца третьего периода принес “Ванкуверу” (19-15-4) третью победу подряд.

После двух периодов “Кэнакс” проигрывали 1:2, но в третьем периоде забили трижды – также это сделали Бо Хорват и Луи Эрикссон (в пустые ворота). “Ванкувер” выиграл трижды подряд впервые с 9-17 октября, когда у команды была серия из четырех побед.

“Эдмонтон” (20-16-4) потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах (2-6-1). По голу у “Ойлерз” забили Райан Ньюджент-Хопкинс и Оскар Клефбом.

Источник: nhl.ru
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