“Ванкувер” – “Эдмонтон” (4:2): победная серия “Кэнакс”

Куинн Хьюз и Коннор Макдэвид

Гол в большинстве Куинна Хьюза за 6:12 до конца третьего периода принес “Ванкуверу” (19-15-4) третью победу подряд.

Эдмонтон Ойлерз – Ванкувер Кэнакс – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)🏒Бо Хорват сравнял счет на 5-й минуте 3-го периода. Это был 10-й гол Бо в сезоне и только 1-й дома⭐️Куинн Хьюз – победный гол за 6 минут до сирены🕒7 поражение Ойлерз в последних 9 матчах📺📊https://t.co/Ghej5vM5YF pic.twitter.com/4BOXrhhIuu — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

После двух периодов “Кэнакс” проигрывали 1:2, но в третьем периоде забили трижды – также это сделали Бо Хорват и Луи Эрикссон (в пустые ворота). “Ванкувер” выиграл трижды подряд впервые с 9-17 октября, когда у команды была серия из четырех побед.

🥊 Бой Антуан Руссель – Дарнелл Нёрз📽️ https://t.co/rq6O2Diu7S — NHL.RU (@nhlru) December 24, 2019

“Эдмонтон” (20-16-4) потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах (2-6-1). По голу у “Ойлерз” забили Райан Ньюджент-Хопкинс и Оскар Клефбом.