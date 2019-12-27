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Хоккей

Владимир Чердак: «Если для нашего выигрыша надо будет лечь под шайбу, а не забросить, то не задумываясь это сделаю»

Николай ПисаревНет комментариев
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Нападающий ХК «Кременчук»Владимир Чердакпосле победы9:1над «Ледяными Волками» пообщался с пресс-службой «горожан»:

—Ваши впечатления об игре?

—Начали поединок не очень хорошо, где-то чуть-чуть расслабленно, но потом нашли свою игру, забили красивые голы и выиграли.

— Вы забросили в матче вторую шайбу, и свою первую за кременчужан в девятом поединке после возвращения. Вы всегда были забивным форвардом, почему на ваш взгляд сейчас не получалось так долго отличится?

— Думал об этом много. Возможно из-за огромного желания забросить шайбу, но уже в первой игре получил травму и как-то смазалось. Надеюсь, что второй гол долго ждать не придётся, так как сейчас получил уверенность.

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—Следующий матч 29 декабря против «Донбасса», где вы играли в двух сезонах. Насколько этот поединок будет для вас принципиальным?

«Донбасс» – для всех команд раздражитель, так как выигрывает постоянно чемпионат Украины, их всегда все хотят обыграть. Конечно, и для нас этот поединок принципиальный, в котором хочется победить, и забить как можно больше голов.

—Вы единственный хоккеист, который участвовал в первом чемпионате Украины «Кременчука» в сезоне-2014/15. Что на Ваш взгляд изменилось в команде за пять лет?

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— Многое поменялось: лучше стала арена, команда стала намного популярней в городе и Украине, на её матчи ходит больше болельщиков, играет с более серьезными соперниками. Но неизменными остались: ставит перед собой максимальные задачи, играя при этом в зрелищный и атакующий хоккей.


По материалам сайта ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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