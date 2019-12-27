Всё, что нужно знать о молодёжной сборной Казахстана перед чемпионатом мира

Наступает новогодний праздник хоккея. В Чехии стартует чемпионат мира среди сильнейших молодёжных сборных, куда входит и Казахстан. Мировое первенство пройдёт с 26 декабря по 5 января в городах Острава и Тршинец.



Формат турнира не претерпел никаких изменений. Десять команд поделены на две группы. Сначала участники сыграют предварительный раунд по круговой системе. Затем первые четыре команды из каждой группы выходят в плей-офф. Сборные, занявшие пятые места, поспорят друг с другом за право сохранения прописки в высшем дивизионе. Серия будет идти до двух побед.

Напомним, на предыдущем чемпионате мира, который проходил в Канаде, молодёжная сборная Казахстана в матчах за выживание дважды обыграла Данию – 4:3, 4:0. В прошлом году из первого дивизиона в элитный поднялась Германия, которую многие эксперты считают очень крепкой и опасной.

Кстати, следующее мировое первенство снова примет Канада. Матчи пройдут в городах Эдмонтон и Ред-Дир (провинция Альберта). Австрия, выигравшая первый дивизион буквально полторы недели назад, уже забронировала себе место на этом турнире.

Во время группового этапа молодёжная сборная Казахстана будет играть на “Верк Арене” в Тршинеце. Это небольшой городок на самом востоке Чехии, где проживает около 35 тысяч человек. Ледовый дворец вмещает 5 200 зрителей



Главным тренером команды неизменно, как и несколько последних лет, является Сергей Старыгин. Помогать ему будут Андрей Шаянов, Александр Высоцкий и Ильдус Габдрахманов. Нападающий Диас Гусейнов вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира. Четвёртый ассистент МХЛ не сумел оправиться от травмы. В заявку молодёжной сборной Казахстана включены 3 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих.



Состав молодёжной сборной Казахстана:



Вратари: Владислав Нурек, Максим Павленко, Роман Калмыков.

Защитники: Артём Королёв, Тамирлан Гайтамиров, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Тимофей Катасонов, Давид Муратов, Владимир Шлычков.

Нападающие: Олег Бойко, Руслан Дёмин, Юсуп Асуханов, Денис Чапоров, Андрей Буяльский, Владислав Сайко, Станислав Александров, Никита Ляпунов, Максим Чалов, Константин Бондаренко, Алихан Омирбеков, Ансар Шайхмедденов, Максим Мусоров.

Тренерский штаб: Андрей Шаянов, Александр Высоцкий, Ильдус Габдрахманов, главный тренер – Сергей Старыгин.

По материалам сайта shaiba.kz