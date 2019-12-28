“Баффало” – “Бостон” (0:3): третий подряд дубль Бержерона

Ярослав Халак

Патрис Бержерон второй раз подряд оформил дубль и помог “Бостону” (23-7-9) одержать вторую победу подряд, а также продлить серию без поражений в основное время до шести матчей (3-0-3). Также тремя передачами у “Брюинз” отметился Брэд Маршан, а Ярослав Халак сделал 26 сэйвов.

Обе шайбы Бержерон забросил в концовках периодов: первого (за 22 секунды до перерыва) и второго (за 1:34). Третий гол гостей в пустые ворота забил Брэндон Карло.

“Баффало” (17-15-7) проиграл дома впервые за шесть матчей, а также потерпел пятое поражение (1-4-1) после серии из трех побед. В воротах “Сэйбрз” сыграл сделавший 22 сэйва Линус Уллмарк. В воскресенье команды снова встретятся в Бостоне.

“Баффало” доигрывал встречу без форварда Джеффа Скиннера, в начале третьего периода столкнувшегося с Давидом Пастрняком. А Джек Айкел остался без очков во второй игре подряд впервые с 2-8 ноября.