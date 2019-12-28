“Чикаго” – “Айлендерс” (5:2): Ленер обыграл “Блэкхокс”

Робин Ленер

Робин Ленер впервые встретился с бывшей командой в составе “Чикаго”, сделал 38 сэйвов и стал первой звездой матча.

В прошлом сезоне в составе “Айлендерс” он вошел в число финалистов “Везина Трофи”, а в 22 матчах этого сезона сыграл 10-6-4.

“Чикаго” (16-17-6) одержал четвертую победу за шесть игр также благодаря первому в НХЛ голу защитника Денниса Гилберта и шайбам четырех форвардов.

“Айлендерс” (23-10-3) потерпели четвертое поражение за пять матчей (1-3-1). По голу у “Нью-Йорка” забили Росс Джонстон и Кейси Сизикас. Игру в воротах начал Томас Грайсс, за 12 минут пропустивший три шайбы с 11 бросков. Его заменил Семен Варламов, сделавший 17 сэйвов.