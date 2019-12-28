“Эдмонтон” – “Калгари” (1:5): без шансов для “Ойлерз”

Милан Лючич

Первая в сезоне “Битва за Альберту” была больше похожа на избиение.

“Калгари” (20-15-5) начал топтать соперника на 11-й секунде матча, когда счет открыл Эндрю Манжайпэйна. Подобие борьбы в конце первого периода обозначил Коннор Макдэвид, забивший свой 22-й гол в сезоне и сделавший счет 1:2, но дальше отличались только игроки гостей.

Голы Шона Монахэна, Микаэля Бэклунда, Элиаса Линдхольма и Мэттью Ткачука позволили “Калгари” обогнать “Эдмонтон” в таблице Тихоокеанского дивизиона. В активе “Флэймз” 45 очков, у делящих первое место “Аризоны” и “Вегаса” – по 46.

“Ойлерз” (20-17-4) потерпели четвертое поражение в пяти матчах и впервые в сезоне выпали из первой тройки дивизиона. Микко Коскинен пропустил четыре шайбы с 24 бросков и в конце второго периода был заменен на Майка Смита.

Впервые после обмена друг против друга сыграли форвард “Калгари” Милан Лючич и нападающий “Эдмонтона” Джеймс Нил. Оба остались без очков.