Новое на сайте

еще
Суббота, 28 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейИтоги первого дня МЧМ-2020 (видео)
Хоккей

Итоги первого дня МЧМ-2020 (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

26 декабряв чешских городахОстраве и Тршинце стартовал чемпионат мира по хоккеюсреди игроков не старше20 лет в элитном дивизионе.

МЧМ-2020. Группа B. 1-й тур

Канада– США 6:4 (0:2, 3:0, 3:1)
Шайбы: 0:1 – Пинто (Джонс, Бринк – бол.) – 03:10, 0:2 – Калиев (Зеграс, Тюркотт – бол.) – 18:32, 1:2 – Майкмайкл (Томас) – 23:31, 2:2 – Хэйтон (Лафренье) – 26:34, 3:2 – Фут (Смит – бол.) – 33:03, 4:2 – Хэйтон (Лафренье, Велено – бол.) – 50:47, 4:3 – Робертсон – 52:45, 4:4 – Пинто (Робертсон) – 56:42, 5:4 – Лафренье – 56:49, 6:4 – Делландреа(Лафренье – п.в.) – 58:50,
Вратари: Доус – Найт.

Читайте также:  Павел Борисенко: «Если расслабиться, то любая команда может преподнести сюрприз»

МЧМ-2020. Группа А. 1-й тур

Швеция– Финляндия 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Пуйстола (Хонка, Танус) – 16:21, 1:1 – Хегландер (Фагемо) – 21:05, 1:2 – Танус (Пуйстола) – 33:35, 2:2 – Фагемо (Хегландер) – 54:51, 3:2 – Хольц (Берггрен – бол.) – 64:55,
Вратари:Альнефельт – Аннунен.

МЧМ-2020. Группа А. 1-й тур

Швейцария– Казахстан 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Вербун – 02:49, 1:1 – Мусоров (Бойко) – 15:10, 2:1 – Гербер (Эбишер – бол.) – 18:51, 2:2 – Демин (Бондаренко) – 24:54, 3:2 – Зальцбергер – 30:37, 3:3 – Мусоров – 35:39, 4:3 – Веттер (Эбишер, Сопа) – 48:55, 5:3 – Вербун – 53:54,
Вратари:Холленштайн – Нурек.

Читайте также:  Форвард сборной Украины назвал причину поражения против Румынии

МЧМ-2020. Группа B. 1-й тур

Чехия– Россия 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Шайбі: 1:0 – Кубичек (Йеник, Теплы – бол.) – 02:46, 2:0 – Мышак (Теплы) – 07:41, 2:1 – Замула (Хованов, Денисенко) – 10:19,2:2 – Подколзин (Марченко, Романов) – 14:32, 3:2 – Блюмель – 25:31, 3:3 – Замула (Воронков, Александров) – 26:16, 4:3 – Еник (Теплы, Шир) – 37:25,
Вратари: Достал – Аскаров (Мифтахов, 40:00).

Читайте также:  Алексей Брага: «Я уверен, что турнир по настольному хоккею для журналистов – далеко не последнее подобное мероприятие»

По материалам сайта ХSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Павел Таран пропустит матч против «Ледяных Волков»

Матчи регулярного чемпионата 27 декабря 2019 (онлайн)

Известные украинские телеведущие сыграли в хоккей

Коламбус включил Аткинсона в список травмированных

Владимир Чердак: «Если для нашего выигрыша надо будет лечь под шайбу, а не забросить, то не задумываясь это сделаю»

Закрыть