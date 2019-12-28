“Нэшвилл” – “Питтсбург” (2:5): конец серии Йоси

Рекордная в карьере пятиматчевая голевая серия защитника Романа Йоси прервалась, а вместе с этим его “Нэшвилл” (18-13-6) потерпел первое поражение в основное время за шесть матчей.
“Питтсбург” (22-11-4) выиграл в пятый раз за шесть матчей (5-1-0). Голом и передачей у “Пингвинз” отметился Юуса Риикола, забивший впервые в сезоне, также по шайбе забросили нечасто отмечающиеся в протоколе Доминик Симон, Александр Гальченюк (третьи голы в чемпионате) и Тедди Блюгер (пятый).
“Когда пользу приносят все в составе, шанс на победу значительно повышается, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Вот так и нужно, особенно учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Сегодня нам удалась хорошая победа”.
Брайан Раст забросил 14-ю шайбу в сезоне с передачи Евгения Малкина, который продлил результативную серию до семи игр и набрал 1034-е очко в карьере, переместившись на единоличное 75-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он оставил позади Мартена Сан-Луи и Дуга Уэйта (по 1033).