В чемпионате Беларуси «Могилев» нанес первое поражение «Локомотиву», «Лида» в овертайме одолела «Ястребов»

Чемпионат Беларуси. Результаты матчей:
Могилев – Локомотив – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 16:24 Маслюков, ГМ, 2:0 – 27:09 Коташенко (Маслеников), ГБ, 3:0 – 27:52 Андрущенко (Слыш), ГБ, 4:0 – 41:14 Лапшов (Слыш, Маслюков), ГБ
Могилев: Карачун (Белинский); Калин – А. Герасимов, Слыш (К) – Егоров – Попков; Маслеников – Магеров, Андрущенко – Кукушкин – Субботин; Кудрявцев – Мирошкин, Васько – Козинов – Лапшов; Кардашев – Скурихин, Серяков – Маслюков – Коташенко.
Локомотив: Мерзлов (С. Степанов); Шикуть – Слесарев, Усенко (К) – Дашков – Гильманов; Горошко – Пузатов, Ф. Пышкайло – Абметка – Пищальников; Зуев – Горанин, Логунов – Былина – Налетов; Леонов – Адашкевич – Колышкин; Музыченко, Точилкин.
Лида – Пинские ястребы – 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 02:14 Н. Михайлов (Полинин), 1:1 – 02:27 Сафин (Марченко, Буйницкий), 1:2 – 15:54 Пухловский (Кудрявцев), 1:3 – 24:33 Пухловский (Кудрявцев, Габрусь), ГБ, 2:3 – 44:12 Д. Мартынов (Молотков), 3:3 – 59:43 Ткачук (Кирпиченок, Спешилов, 4:3 – 61:48 Спешилов (Марченко)
Лида: Горелов (Поляков); Марченко – Сачивко, Буйницкий – Спешилов (А) – Сафин; Петухов – Романов, Козячий – Гринкевич – Астанков; Цирулев (А)– Романович, Ткачук – Кирпиченок (К)– Чирва; Сиротин – Молотков, Буяк – В. Михайлов – Д. Мартынов;
Ястребы: Шпилев (20:00), Хмыз (41:48); Малишевский – Кудрявцев, Пухловский (А) – П. Степанов (К) – Поздняков; Габрусь – Тарасевич, Шувалов – Ровба – Лукашевич; Исайков – Мартынюк, Бунец – Шагов – Донской; Майсенович – Полинин – Н. Михайлов (А); Федосов.
По материалам сайта belarushockey.com
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