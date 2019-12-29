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Хоккей

Александр Бобкин: «Довольны, что четыре из шести гола забили в большинстве»

Николай ПисаревНет комментариев
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Тренер «Белого Барса» Александр Бобкин прокомментировал исход поединка против «Ледяных Волков», в котором победу одержали гости (1:6).

– Ваши впечатления от игры

– Были небольшие переживания, потому, что последняя игра в 2019 году и все абсолютно хотят выиграть. Поединок был очень мощным и агрессивным. Очень рады, что так все сложилось.


Здорово проявил себя Михаил Симчук. В целом, все сыграли. Но, не было б этого большинства, если бы команда не шла вперед, не рисковала и не заставляла соперников удаляться.

– За счет чего вам удалось, сломить сопротивление «Волков»?

– За счет правильного построения в обороне. Мы выдержали натиск, а затем, заработали три подряд удаления, из которых, одно реализовали и ушли с положительным счетом на перерыв.

– Сегодня поддержать команду приехали ваши болельщики. Как вам атмосфера на трибунах?

– Спасибо нашим болельщикам за то, что они всегда приезжают в Киев, чтобы нас поддержать. Всегда играется немного легче, когда за тебя болеют и переживают.

Стоит отметить, что следующий поединок «Белый Барс» проведет на выезде, против «Донбасса». Матч состоится 5 января в Дружковке.

Источник: uhl.ua
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