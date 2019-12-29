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Хоккей

“Бостон” поместил Круга в список травмированных

Николай ПисаревНет комментариев
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Тори Круг

Защитник “Бостон Брюинз” Тори Круг в пятницу был помещен в список травмированных.

28-летний игрок получил травму в понедельничном матче против “Вашингтон Кэпиталз” (7:3). С 26 (5+21) очками в 33 играх он является самым результативным защитником “Бостона”.

“Брюинз” вызвали из команды Американской хоккейной лиги “Провиденс” защитника Стивена Кэмпфера. В четырех матчах этого чемпионата 31-летний игрок очков не набрал, а в шести играх за “Провиденс” в его активе четыре передачи. Всего в 205 встречах в НХЛ в составе “Бостона”, “Миннесоты Уайлд”, “Флориды Пэнтерз” и “Нью-Йорк Рейнджерс” он набрал 32 (13+19) очка.

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В пятницу лидер Атлантического дивизиона “Бостон” выиграл 3:0 у “Баффало Сэйбрз” в KeyBank Center. В субботу команды снова встретятся в TD Garden.

Источник: nhl.ru
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