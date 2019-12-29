Матчи регулярного чемпионата 28 декабря 2019 (онлайн)

Тэйлор Холл

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Расписание матчей 28 декабря (время московское):

“Даллас Старз” – “Колорадо Эвеланш” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Вашингтон Кэпиталз” (03:00)

“Питтсбург Пингвинз” – “Нэшвилл Предаторз” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Лос-Анджелес Кингз” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Аризона Койотиз” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Филадельфия Флайерз” (06:30)“Сан-Хосе” – “Филадельфия” (06:30): кризис “Шаркс” продолжается

“Сан-Хосе” (16-20-3) в пятничном поединке с “Лос-Анджелесом” вел после двух периодов 2:0, но затем позволил “Кингз” сначала сравнять счет, а затем вырвать победу в овертайме (3:2 ОТ). “Шаркс” проиграли в четвертый раз подряд и в 10-й за 11 матчей. С 35 очками команда единолично занимает последнее место в Западной конференции.

“Филадельфия” (21-11-5) перед паузой обыграла “Рейнджерс” (5:1) и ушла на перерыв с четырехматчевой победной серией. В субботу команда, занимающая четвертое место в Столичном дивизионе, начнет шестиматчевое турне и попробует продлить удачный отрезок. На выезде в этом сезоне “Флайерз” сыграли 8-9-1, а дома – 13-2-4.

“Я не вижу никаких трудностей, мне нравится эта поездка, – сказал тренер “Филадельфии” Ален Виньо. – В течение 12 дней мы будем в дороге, нам предстоит провести шесть важных игр. Как команда, которая считает себя претендентом на плей-офф, мы должны улучшить наши результаты в гостях, так что это будет хорошая проверка”.

“Торонто” – “Рейнджерс” (03:00): победная серия “Лифс”

“Мэйпл Лифс” (21-14-4) в пятницу обыграли “Нью-Джерси” (5:4 ОТ) и одержали шестую победу подряд, а также восьмую в девяти матчах. Этот отрезок позволил “Лифс” с 46 очками подняться на второе место в Атлантическом дивизионе. Илья Михеев в пятницу забил свой восьмой гол в сезоне и четвертый за последние шесть игр, но в третьем периоде получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда “Девилз” Еспера Братта. “Лифс” сообщили, что игрок получил “серьезный порез” и был доставлен в ближайший госпиталь.

“Мы только знаем, что он находится в больнице, и у него глубокий порез, – сказал после матча тренер “Торонто” Шелдон Киф. – Мы со всем разберемся, но сегодня он переночует в Нью-Джерси”.

“Рейнджерс” (18-15-4) в пятницу в третий раз подряд переиграли “Каролину” (5:3) и одержали вторую победу в трех матчах. Главными творцами успеха стали набравшие по три очка Мика Зибанежад (2+1) и Артемий Панарин (1+2), а также Хенрик Лундквист, сделавший 39 сэйвов. Ожидается, что в субботу он уступит место Александру Георгиеву.

Зибанежад имеет на счету 12 (7+5) очков в последних семи играх, а Панарин набрал 14 (8+6) баллов в предыдущих девяти матчах. “Рейнджерс” заканчивали пятничный поединок без Брендана Лемье, получившего перелом руки. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Команды встречались 20 декабря в Нью-Йорке. Тогда со счетом 6:3 сильнее были гости.

“Тампа-Бэй” – “Монреаль” (03:00): встреча соперников по дивизиону

“Тампа” (18-13-4) в последнем матче перед перерывом обыграла “Флориду” (6:1) и одержала девятую победу подряд над командой Атлантического дивизиона. В субботу “Лайтнинг” постараются продлить серию во встрече с “Монреалем”. Никита Кучеров перед Рождеством успел набрать 500-е очко в НХЛ, став 20-м россиянином в истории лиги, кому покорилось данное достижение. Андрей Василевский в свою очередь в понедельник в 224-й раз сыграл за “Тампу” с первых минут и вышел на первое место в клубной истории, обойдя Бена Бишопа.

“Канадиенс” перед паузой провели четырехматчевое турне, в котором набрали шесть очков из восьми возможных. Кроме того, “Монреаль” (18-13-6) одержал шесть побед в последних восьми матчах и с 42 очками занимает третье место в дивизионе. “Лайтнинг” отстают на два балла и идут шестыми, но имеют при этом две игры в запасе.

“Тампа” в субботу проведет второй матч из шести подряд с соперником по дивизиону. Команды встретятся вновь 2 января в Монреале. Ожидается, что в субботу в состав “Канадиенс” после восьми пропущенных встреч из-за сотрясения мозга вернется форвард Еспери Котканиеми, а вот нападающие Джоэл Армиа и Пол Байрон пропустят несколько недель из-за травм верхней части тела.

“Флорида” – “Детройт” (03:00): неудачи “Ред Уингз”

“Детройт” (9-26-3) перед паузой уступил “Аризоне” (2:5) и проиграл в четвертый раз подряд, а также в 16-й раз за последние 18 встреч (2-14-2). В той встрече ворота команды защищал Джимми Ховард, сделавший 40 сэйвов в первом матче после 10 пропущенных из-за травмы игр. В пятницу стало известно, что нападающий “Ред Уингз” Энтони Манта пропустит не меньше четырех недель из-за травмы верхней части тела. Он получил повреждение в матче против “Торонто”, который состоялся в прошлую субботу (1:4).

После встречи с “Лифс” тренер “Детройта” Джефф Блашилл выразил надежду, что Манта сможет вернуться в состав до нового года, но в эту пятницу сообщил, что 25-летний хоккеист выбыл “минимум на четыре недели”. Манта уже пропустил в этом сезоне восемь матчей из-за травмы колена. Восстановившись, он успел провести три игры. Субботний матч против “Торонто” был для него четвертым. Форвард занимает второе место в “Ред Уингз” по заброшенным шайбам (12) и набранным очкам (24).

“У него проблемы с ребрами и всем, что связано с ними. Я так это называю, – сказал Блашилл. – Травмы головы нет. Нет ничего даже отдаленно похожего на это. Ничто не помешает ему провести долгую и успешную карьеру в НХЛ. Но он выбыл на какое-то время”.

“Флорида” (18-13-5) в понедельник крупно уступила “Тампе” (1:6) и не смогла продлить победную серию до четырех игр. “Пэнтерз” доигрывали матч без защитников Аарона Экблада и Антона Строльмана. Ожидается, что Стролман сможет сыграть в субботу. А вот Экблад пропустит две ближайшие спаренные встречи. За последние три сезона он пропустил всего одну игру.

На своем льду в этом сезоне “Флорида” сыграла 11-7-2. Планируется, что в субботу место в воротах команды займет Крис Дриджер, а в воскресенье против “Монреаля” сыграет Сергей Бобровский.

“Даллас” – “Колорадо” (03:00): команды на спаде

Обе команды идут в четверке сильнейших Центрального дивизиона, но в последних четырех матчах потерпели по три поражения. “Эвеланш” с 49 очками занимают второе место, “Старз” отстают на пять баллов и идут четвертыми.

В четырех предыдущих встречах “Даллас” (20-14-4) позволил сопернику семь раз реализовать большинство, а в двух последних поединках проиграл с общим счетом 5:12. В этих двух матчах команде не смог помочь травмированный Александр Радулов.

“Тяжело, – сказал форвард “Старз” Денис Гурьянов после предыдущего поражения от “Калгари” (1:5). – Мы проиграли два раза подряд. Мы пропускали и нарушали правила. Сложно забивать, когда столько играешь в меньшинстве, и сложно догонять”.

“Колорадо” (23-12-3) в трех проигранных встречах упускал преимущество по ходу третьего периода. В пятницу “Эвеланш” уступили “Миннесоте” (4:6), ведя в начале третьего отрезка 4:3.

“Старз” проиграли три домашние встречи подряд (0-2-1), а в последних четырех матчах на своем льду ни разу не смогли забросить более двух шайб. “Колорадо” одержал две гостевые победы кряду и выиграл восемь из 10 последних поединков на выезде. В этом сезоне команды встречались дважды в начале ноября. Оба раза сильнее был “Даллас” (2:1 и 4:1).

“Каролина” – “Вашингтон” (03:00): серия неудач “Харрикейнз”

“Каролина” (22-14-2) в пятницу в третий раз по ходу сезона уступила “Рейнджерс” (3:5) и проиграла в третий раз подряд в основное время после отрезка 6-0-1. Во время неудачного периода в воротах “Харрикейнз” побывало 17 шайб. Команда опустилась на пятое место в Столичном дивизионе, но семь следующих матчей проведет на своем льду и постарается исправить ситуацию.

В пятницу “Вашингтон” (27-7-5) реабилитировался за поражение от “Бостона” (3:7), впервые в сезоне обыграв “Коламбус” (2:1 ОТ). “Кэпиталз” остаются единственной командой в НХЛ, еще ни разу в сезоне не проигрывавшей два раза подряд в основное время. С 59 очками команда продолжает занимать первое место в общей таблице лиги.

“Мы знаем, что каждый раз после поражения должны собираться и реабилитироваться, – сказал Александр Овечкин. – Сегодня все отдавались игре. Победа получилась не самой красивой, но мы согласны на такие очки”.

После встречи Овечкин сообщил журналистам, что не поедет на “Матч звезд НХЛ 2020 Honda”, который состоится 25 января в Сент-Луисе. 34-летний капитан “Вашингтона” заявил, что ему нужен отдых, и поэтому он второй год подряд пропустит это событие. По итогам голосования болельщиков Овечкина избрали капитаном сборной Столичного дивизиона. В соответствии с правилами теперь он должен пропустить один матч регулярного чемпионата в качестве наказания. Он может сделать это накануне перерыва 18 января, когда “Вашингтон” встречается с “Айлендерс”, или после него 27 января. В этот день “Кэпиталз” играют против “Монреаля”.

В этом сезоне команды встречались 5 октября. Тогда “Каролина” одержала гостевую победу в овертайме со счетом 3:2.

“Ванкувер” – “Лос-Анджелес” (06:00): победная серия “Кэнакс”

“Ванкувер” (19-15-4) перед перерывом обыграл “Эдмонтон” (4:2) и одержал третью победу подряд. После двух периодов “Кэнакс” проигрывали 1:2, но в третьем периоде забили трижды. “Ванкувер” выиграл трижды подряд впервые с 9-17 октября, когда у команды была серия из четырех побед. С 42 очками “Кэнакс” занимают пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

“Мы многое доказали, – сказал капитан “Ванкувера” Бо Хорват. – В последнее время мы играли в довольно неплохой хоккей и были за это вознаграждены. Разные ребята проявляли себя в разное время и в трудные моменты. Нам нужно сохранять уверенность в себе”.

“Лос-Анджелес” (16-20-4) в пятницу обыграл “Сан-Хосе” (3:2 ОТ) и прервал серию из трех поражений (0-2-1). Для команды эта победа стала первой в сезоне, когда они смогли выиграть, уступая в счете после двух периодов (до этого было 0-18-1). Николай Прохоркин в пятницу сделал две результативные передачи, а Мартин Фрк в дебютной игре за “Кингз” оформил дубль. С 36 очками “Лос-Анджелес” идет предпоследним в Западной конференции.

“Питтсбург” – “Нэшвилл” (03:00): реванш для “Предаторз”

Команды встречались в пятницу, когда “Питтсбург” (22-11-4) одержал гостевую победу со счетом 5:2 и выиграл в пятый раз за шесть матчей (5-1-0). Это помогло команде выйти на единоличное третье место в Столичном дивизионе. Евгений Малкин в пятницу отметился результативной передачей и продлил результативную серию до семи игр. Кроме того, он набрал 1034-е очко в карьере, переместившись на единоличное 75-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он оставил позади Мартена Сан-Луи и Дуга Уэйта (по 1033).

“Когда пользу приносят все в составе, шанс на победу значительно повышается, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Вот так и нужно, особенно учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Сегодня нам удалась хорошая победа”.

“Нэшвилл” (18-13-6) потерпел первое поражение в основное время за шесть матчей и снова опустился на шестое место в Центральном дивизионе. “Предаторз” в первом периоде из-за травм лишились форварда Колтона Сиссонса и защитника Дэна Хэмьюса. Их участие в субботней игре под вопросом.

“Вегас” – “Аризона” (06:00): битва лидеров дивизиона

“Койотиз” и “Голден Найтс” имеют в активе по 46 очков и идут в лидерах Тихоокеанского дивизиона. “Аризона” (21-14-4) при этом провела на два матча меньше. В понедельник команда на выезде проиграла “Нэшвиллу” (2:3), но по ходу всего сезона в гостях сыграла 13-5-3.

“Вегас” (20-15-6) в пятницу уступил “Анахайму” (3:4) и проиграл второй раз подряд. В состав “Голден Найтс” в той встрече после восьми пропущенных матчей вернулся форвард Коди Гласс, а Валентин Зыков был отправлен в АХЛ.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. 10 октября “Аризона” была сильнее дома” (4:1), а 29 ноября “Вегас” на своем льду взял реванш (2:1 Б).