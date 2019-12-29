“Рейнджерс” – “Каролина” (5:3): “Нью-Йорк” выиграл спецбитву

Артемий Панарин

“Рейнджерс” (18-15-4) использовали два шанса в большинстве и пять раз из пяти эффективно сыграли в меньшинстве, в третий раз подряд в сезоне переиграв “Каролину”. Главными творцами успеха стали набравшие по три очка Мика Зибанежад (2+1) и Артемий Панарин (1+2), а также Хенрик Лундквист, сделавший 39 сэйвов.

Зибанежад обе шайбы забросил в большинстве и имеет на счету 12 (7+5) очков в последних семи играх. Панарин, ставший первой звездой игры, набрал 14 (8+6) очков в последних девяти матчах. В предыдущих пяти играх “Рейнджерс” не использовали ни одного из 18 шансов в большинстве.

“Каролина” (22-14-2) проиграла в третий раз подряд в основное время после отрезка 6-0-1. Голом и передачей у “Харрикейнз” отметился Лукас Уоллмарк, а Джеймс Раймер сделал 19 сэйвов.

“Рейнджерс” заканчивали матч без Брендана Лемье, получившего перелом руки. Сроки его восстановления пока неизвестны.