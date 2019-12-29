Руслан Борисенко: «Не успели восстановиться после игры с «Кременчуком», за счет чего и проиграли»

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход поединка, в котором его подопечные проиграли белоцерковчанам (1:6).
– Впечатления об игре
– Немного не успели восстановиться после игры с «Кременчуком». Много усталости, поэтому такая сегодня получилась игра.
– За счет чего так было много удалений в команде?
– Снова-таки, все от усталости. Где-то поначалу не успевали, поэтому и зарабатывали эти удаления.
– В первом периоде вы активно атаковали, что случилось потом?
– Ребята на эмоциях хотели победить, но, к сожалению, так близко получились игры, что не успели восстановиться и проиграли.
Напомним, что следующий свой поединок подопечные Руслана Борисенко проведут у себя дома. 5 января они приймут херсонских хоккеистов.
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