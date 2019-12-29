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Хоккей

Руслан Борисенко: «Не успели восстановиться после игры с «Кременчуком», за счет чего и проиграли»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход поединка, в котором его подопечные проиграли белоцерковчанам (1:6).

– Впечатления об игре

– Немного не успели восстановиться после игры с «Кременчуком». Много усталости, поэтому такая сегодня получилась игра.

– За счет чего так было много удалений в команде?

– Снова-таки, все от усталости. Где-то поначалу не успевали, поэтому и зарабатывали эти удаления.

– В первом периоде вы активно атаковали, что случилось потом?

– Ребята на эмоциях хотели победить, но, к сожалению, так близко получились игры, что не успели восстановиться и проиграли.

Напомним, что следующий свой поединок подопечные Руслана Борисенко проведут у себя дома. 5 января они приймут херсонских хоккеистов.

Источник: uhl.ua
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