Руслан Борисенко: «Не успели восстановиться после игры с «Кременчуком», за счет чего и проиграли»

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход поединка, в котором его подопечные проиграли белоцерковчанам (1:6).

– Впечатления об игре



– Немного не успели восстановиться после игры с «Кременчуком». Много усталости, поэтому такая сегодня получилась игра.

– За счет чего так было много удалений в команде?



– Снова-таки, все от усталости. Где-то поначалу не успевали, поэтому и зарабатывали эти удаления.



– В первом периоде вы активно атаковали, что случилось потом?



– Ребята на эмоциях хотели победить, но, к сожалению, так близко получились игры, что не успели восстановиться и проиграли.



Напомним, что следующий свой поединок подопечные Руслана Борисенко проведут у себя дома. 5 января они приймут херсонских хоккеистов.

