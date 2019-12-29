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Хоккей

“Сан-Хосе” – “Лос-Анджелес” (2:3 ОТ): “Шаркс” разжали челюсти

Николай ПисаревНет комментариев
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Брент Бернс

“Сан-Хосе” вел после двух периодов со счетом 2:0 после голов Эрика Карлссона и впервые в сезоне отличившегося Джо Торнтона. Но в третьем периоде “Лос-Анджелес” сравнял счет благодаря дублю Мартина Фрка, забившего первые голы в чемпионате в дебютной игре за “Кингз”. А в овертайме гости вырвали победу за счет гола Джеффа Картера, который также ассистировал двум шайбам Фрка. В этой роли также выступил Николай Прохоркин, сделавший две передачи.

Фрк был вызван из АХЛ в пятницу и вторую шайбу забросил за 1:24 до конца третьего периода.

“Лос-Анджелес” (16-20-4) прервал серию из трех поражений (0-2-1). Вратарь Джек Кэмпбелл сделал 22 сэйва.

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“Сан-Хосе” (16-20-3) проиграл в четвертый раз подряд и 10-й за 11 матчей. В воротах “Шаркс” надежно играл Аарон Делл, сделавший 35 сэйвов. Для Торнтона гол стал первым с 18 марта.

Источник: nhl.ru
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