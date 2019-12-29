“Сан-Хосе” – “Лос-Анджелес” (2:3 ОТ): “Шаркс” разжали челюсти

Брент Бернс

“Сан-Хосе” вел после двух периодов со счетом 2:0 после голов Эрика Карлссона и впервые в сезоне отличившегося Джо Торнтона. Но в третьем периоде “Лос-Анджелес” сравнял счет благодаря дублю Мартина Фрка, забившего первые голы в чемпионате в дебютной игре за “Кингз”. А в овертайме гости вырвали победу за счет гола Джеффа Картера, который также ассистировал двум шайбам Фрка. В этой роли также выступил Николай Прохоркин, сделавший две передачи.

Лос-Анджелес Кингз – Сан-Хосе Шаркс – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)🏒Дубль Мартина Фрка и гол в овертайме Джеффа Картера позволили Кингз одержать волевую победу и прервать серию из 3 поражений🏒1-я шайба в сезоне у Джо Торнтона🕒4-е поражение Акул📺📊https://t.co/qtiTUpq7g4 pic.twitter.com/N6f6ZssexW — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

Фрк был вызван из АХЛ в пятницу и вторую шайбу забросил за 1:24 до конца третьего периода.

🏒 Джефф Картер своим 11-м голом в овертайме не только улучшил свой же рекорд клуба, но и сделал Кингс 29-й командой, которая в этом сезоне сумела победить после отставания минимум в 2 шайбы📺📊 https://t.co/qtiTUpq7g4 pic.twitter.com/A6My4JyNM2 — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

“Лос-Анджелес” (16-20-4) прервал серию из трех поражений (0-2-1). Вратарь Джек Кэмпбелл сделал 22 сэйва.

“Сан-Хосе” (16-20-3) проиграл в четвертый раз подряд и 10-й за 11 матчей. В воротах “Шаркс” надежно играл Аарон Делл, сделавший 35 сэйвов. Для Торнтона гол стал первым с 18 марта.