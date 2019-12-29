Всеволод Толстушко: «В данный период времени чувствую, что хоккей внутри меня и я люблю его в себе»

На своей странице вFacebook Украинская хоккейная лигапродолжает цикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам.В пятницу, 27 декабря, на все вопросы болельщиковотвечал защитник «Кременчука» Всеволод Толстушко.



К вашему вниманию наиболее интересные моменты диалога:

—Первые шаги в хоккее и первый тренер?



—Все началось с того, что в 4 года я с родителями пошел на массовое катание. Мне сильно понравилось. Потом, отец меня привел в секцию хоккея. Я посмотрел как ребята занимаются и мне захотелось к ним на тренировку. Спустя время я начал с ними заниматься. Мне все время хотелось идти на тренировку, в любое время, утром или вечером.

Юрий Дмитриевич Крылов, царство ему небесного, был моим первым тренером, который меня поставил на лед. А вот, кто научил играть в хоккей – Николай Александрович Майко.



—А какие качества в тренере ты ценишь больше всего?



—Индивидуальный подход к каждому игроку. На мой взгляд, это на любом уровне самое главное.







—Расскажи о своем хобби.



—В свободное время люблю поиграть в киберигры. Люблю путешествовать. Кроме того, у меня пристрастие к татуировкам.



—Твои топ-3 сериала и топ-3 фильма.



—Сложно ответить. Я очень люблю смотреть качественные сериалы и назову больше трех. Например, мульти-сериал «Рик и Морти», «Игры престолов», «Острые козырьки», «Ганнибал», «Друзья», «Викинги» и другие.

Что касается фильмов, то мне нравиться: «Большой куш», «Большой Гетсби», все части «Гарри Поттера». Из последних – «Богемская рапсодия» и «Джокер».



—Расскажи про свою хоккейную диету.



—Этот вопрос более индивидуален так как зависит от вкуса, предпочтений и жизненных привычек в плане еды. В игровой день, в основном макароны, курица, бульон, салаты.



— Почему играешь под №4?



–— Мне нравиться эта цифра. У моего отца, хороший друг играл под этим номером. В принципе он внес свою лепту в то, чтобы я тоже начал заниматься хоккеем. Он был для меня примером для подражания. А так, в принципе, с детства как-то прилип этот номер.



—Как тебе игралось в «Галицких Львах»?

— Там была всегда хорошая атмосфера. Классный опыт.







— Хотел бы вернуться в ХК «Донбасс»?



— Сложный вопрос, который зависит от обстоятельств. Могу сказать, что мне там очень нравятся болельщики, с которыми я продолжаю поддерживать связь. Очень приятно, когда приезжаешь в Дружковку, играя за другую команду, а тебя все равно поддерживают, потомучто помнят.



—Насколько принципиальным для тебя являются матчи против «Донбасса»?

—В каждом матче хочется побеждать, в не зависимости от соперника. «Донбасс» – это хорошая команда. Действующий чемпион. Так, что игра с этой командой для любого хоккеиста является принципиальной.







—Кто, по твоему мнению лучший тренер в Украинской хоккейной лиге?



—Тяжело сказать. Если не брать в учет «Кременчук», наверное, Константин Буценко. Через его школу прошло много хоккеистов, которые не затерялись. Молодые ребята из «Белого Барса» дают бой и против них не просто играть.



—Против кого из нападающих Украинской хоккейной лиги тяжелее всего играть?



—Против Виталия Ляльки, Александра Матерухина, Николая Киселева и Глеба Бондарука. Они хорошо контролируют шайбу, с хорошим броском и видением площадки.



—Игра, какой сборной и клуба тебе больше нравится?



—Игры сборных Канады, Швеции и Финляндии. Честно говоря, мне иногда кажется, что это играют люди с другой планеты. Всегда оказываются в нужное время и в нужном месте.



Что касается клуба – «Сан-Хосе Шаркс». За них я болею уже давно.



—Самый сильный соперник, против которого приходилось играть?



—На уровне сборных, то это Австрия. На чемпионате домашнем мира, когда мы с ними встречалась, они за игру сделали около 60 бросков.



Если брать команду, то скорее всего «Руан». Против них я играл, когда выступал за «Кан» во Франции.





—Расскажи о своем выступлениях в Новой Зеландии. Что из еды пробовал такого экзотического?



—В хоккейном плане больше всего запомнилось судейство. А если серьезно – это невероятная страна с множеством контрастов, неимоверными пейзажами и доброжелательными людьми. Я там пробовал очень интересный и полезный фрукт, что-то наподобие скрещения помидора со сливой.



Из традиционных блюд, пробовал их популярный суп из баранины. Вкус очень интересный, не такой как у нас здесь готовят.



—Какие у тебя ожидания от этого сезона?



—У любого хоккеиста максимальные цели и задачи на сезон. Самое главное для игрока – побеждать в разных микро-моментах.



Для команды – чемпионство. Это нормально, когда все хотят выиграть.







—Если бы не было в твоей жизни хоккея, чему бы себя посвятил?



–— Может, стал бы врачом-хирургом. Это и солидно, и приносит пользу обществу.



—Оцени свой характер



— Наверное, меня лучше могут охарактеризовать другие люди. Мне говорили, что очень непростой характер. Очень много сарказма. Если честно, то я ко всему стараюсь относиться с юмором.



—Что самое страшное в хоккее?



—Самое страшное, это не место в турнирной таблице, а травма и увечья.



—Часто ли приходиться драться на льду? С кем из игроков украинского чемпионата не хотел бы столкнуться?



—Приходилось драться. Но все это как-то больше на эмоциональном уровне. Намеренно даже и не пытался. Мы же в первую очередь играем в хоккей.



—Расскажи об одно из курьезных случаев, который произошел с тобой в период карьеры.

-— Случаев было несколько. Один из них произошел со мной, когда я с Парижа добирался в команду «Кан». Дело в том, что я не знал французского языка и когда попал на железнодорожный вокзал, то кое-что перепутал. Каким-то чудом сел в нужный поезд, но не вышел на нужной станции. К вечеру приехал в какой-то чужой город и не знал как быть.

Телефонов тогда еще не было, и я попросил у одной женщины телефон, чтобы позвонить своим друзьям и рассказать, какие у меня проблемы. Мне очень повезло, так как у них оказались в этом городе знакомые, у которых я в итоге заночевал. А утром уже добрался до своей команды.



Было не то, что страшно, а неприятно. Но, хорошо все то, что хорошо заканчивается.



— Как тебе молодежный чемпионат Мира U20?



—Если говорить про наших ребят, то, как сказал Глеб Кривошапкин «могли лучше». Смотрелись, в принципе, хорошо. Забивали красивые голы. Сохранили прописку.







—Где будешь проводить новогодний отпуск?



—В кругу близких, семьи и друзей. Отдохнуть, чтобы с новыми силами, в новом году, дальше продолжать играть.



—Кем себя видишь после завершения карьеры профессионального хоккеиста: менеджером клуба, тренером, скаутом или успешным бизнесменом?



—Честно говоря, об этом еще не задумывался. Но, хочется оставаться в хоккее. Быть в этой атмосфере.



—На твой взгляд чувствуется ли повышенное внимание болельщиков хоккея в Украине?



—Да. Ведь на матчах всегда отличная атмосфера. И не важно, в каком городе – Херсоне, Дружковке, Харькове, Белой Церкви, Кременчуге или Киеве.

Не знаю, точной статистики посещения, но визуально, в целом людей прибавилось.

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