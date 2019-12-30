6 тренировок со звездой, масштабная церемония награждения и приезд президента шведской федерации: каким был 2019 год для УХЛ

2019 год стремительно подходит к своему завершению и пришло самое время подвести итоги яркого, насыщенного и полного новых идей и проектов года. В этом материале пресс-служба Украинской хоккейной лиги собрала все самые знаковые и масштабные события уходящего года, чтобы напомнить всем любителям хоккея о том, как мы провели 2019-й год.

Турнир по настольному хоккею среди спортивных журналистов

В прошлом январе Украинская хоккейная лига и ТМ«Parimatch» основали традицию проводить неформальные встречи со спортивными журналистами, получать массу положительных эмоций и здорово проводить время в хорошей компании. Конечно же, подобные мероприятия планируются проводится на постоянной основе.

Дух соперничества, азарт от соревнований, хорошие призы и просмотр зрелищного хоккейного матча – все это сделало встречу яркой и незабываемой, а также поставило серьёзную планку на будущий, 2020-й год.

Открытые мастер-классы для воспитанников хоккейных ДЮСШ и аматоров в Киеве

В феврале Украинская хоккейная лига провела два открытых мастер-класса от именитых украинских хоккеистов – сначала участниками тренировки стали юные хоккеисты, а потом хоккейные любители.

Тренерами на мастер-классах стали генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, спортивный директор УХЛ и экс-игрок сборной Украины Александр Победоносцев, обладатель кубка Гагарина Константин Касянчук и директор ДЮСШ«Льдинка» Игорь Архипенко.



В ходе мастер-классов участники смогли отточить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, а также получили советы от именитых игроков. Также в рамках тренировки был проведён двусторонний матч и эстафета. К тому же все участники смогли потренировать индивидуальную технику и сделать ряд упражнений на хоккейное мастерство.

Стоит отметить, что профессионалы не часто дают открытые мастер-классы любителям, что привлекло к мероприятию игроков многих аматорских киевскихкоманд, которые с удовольствием выполняли все указания тренеров и попутно задавали интересующие их вопросы.

Открытая тренировка для детей с инвалидностью совместно сБФ «С теплом в сердце»

Проводить открытые мастер-классы для всех желающих – стало очень хорошей традицией для Украинской хоккейной лиги. Именно поэтому в апреле Лига совместно с благотворительным фондом «С теплом в сердце» провели открытую тренировку для детей с инвалидностью.

Всего на мастер-класс собралось больше 50 детей, а тренерами сталилегендарный украинский хоккеист и генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, директор ДЮСШ «Льдинка» Игорь Архипенко и форвард ХК «Кременчук» Алексей Ворона.







Как для детей, так и для самих хоккеистов тренировка была очень эмоциональной – воспитанники фонда с восторгом учились кататься на коньках, ведь многие из них впервые вышли на ледовую площадку. Хоккеистыс радостью делились своими знаниями с новоиспеченными игроками и помогали детям стать на коньки, поддерживали их и старались научить чему-то новому и интересному.

Воспитанники Фонда со своими родителями с восторгом осваивали азы катания на коньках и задавали много вопросам своим тренерам. Дети оказались очень активными и по ходу всей тренировки, не уставая, осваивали новые элементы.

Открытые мастер-классы в Кременчуге и Кривом Роге

Еще зимой Украинская хоккейная лига запустила голосование на города, в которых в мае пройдут хоккейные мастер-классы от игроков УХЛ. В ходе голосования выиграли Кременчуг и Кривой Рог, в которых и прошли открытые тренировки для воспитанников местных ДЮСШ.

Тренерами нового для УХЛ формата стали тренер киевской ДЮСШ«Льдинка» Евгений Алипов, защитник МХК«Динамо» Даниил Бабчук, нападающий«Кременчука»Глеб Кривошапкин, форвард«Донбасса»Вадим Мазур, игрок«Ледяных Волков»Сергей Микульчики нападающий«Днепра» Алексей Янишевский.

Тренировка имела необычный формат – площадку поделили на 4 зоны, в каждой из которой опытный тренер помогал юным хоккеистам отрабатывать разные упражнения на технику, скорость и точность. Стоит отметить, что именно такая форма мастер-класса не только позволяет отработать максимально много упражнений и техник, но и привлекает сразу всех участников тренировки.

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Алексей Брага оценил важность подобных тренировок:

– Мы готовы приехать в любой город, если там активно поддерживают хоккей и жаждут пообщаться с легендами хоккея и действующими игроками. Это перспектива и вертикаль, которая должна быть в каждой школе.





Дети должны общаться с игроками и, лично я, безумно был рад тому, что Глеба Кривошапкина, который выступает в составе кременчугского клуба, сегодня очень активно поддержали местные ребята.



Первый в истории украинского хоккея матч сборной УХЛ против национальной сборной Украины

В апреле, после окончания хоккейного сезона впервые в истории украинского хоккея в Дружковке встретились национальная сборная Украины и сборная клубов УХЛ.

Многочисленные гости ледовой арены «Альтаир» стали свидетелями принципиального противостояния команд Сергея Витера и Андрея Срюбко. Голевую феерию выдали игроки сборной УХЛ, отправив в ворота сборной Украины три шайбы за две с половиной минуты. Однако коллектив под руководством Андрея Срюбко нашел силы вернуться в игру и подарить хоккейным фанатам настоящий праздник спорта.

Отметим, что все вырученные от продажи билетов средства были переданы в Фонд развития детского творчества города Дружковка.

Церемония награждения «Звезды хоккейного года»

Хоккейный год нужно заканчивать ярко, масштабно и зрелищно. Так что яркой и вполне логичной точной достаточно успешного сезона стала церемония награждения UHL Awards. Стоит отметить, что Украинская хоккейная лига стала чуть ли не первой спортивной организацией в Украине, которая провела подобное мероприятие.

Церемонию посетило свыше 250 человек –именитые спортсмены, звезды шоу-бизнеса, селебритис и безнесмены. За главные призы в 25 номинацияхборолись больше 40 участников – лучших определяло экспертное жюри, куда помимо легендарных украинских хоккеистов и хоккейных функционеров вошли две спортивные редакции.

Специальные выступления для гостей«Звёзд хоккейного года» подготовили победитель проекта «Фабрика звёзд-3», финалист шоу The Voice of GermanyСтас Шуринс, а также победительница проекта «Шанс», обладательница Золотой звезды Аллы ПугачёвойНаталья Валевская.

Провели церемонию вручения наград ринг-анонсер канала2+2, радио-ведущий утреннего «Овсянка-шоу»Андрей Астахови ведущая канала XSPORTМарина Машкина.



После красной дорожки гостей встречала яркая фото-зона с кубком чемпиона Украины по хоккею, а также приветственная зона с угощениями и напитками от партнёров мероприятия. Открывало мероприятие выступление барабанного дуэтаRhythm Men.



Стоит отметить, что церемония отныне будет проводится на ежегодной основе, а размах события будет только увеличиваться и улучшаться.

Презентация сезона 2019/2020 и годового отчёта УХЛ в Киеве

В сентябре перед стартом очередного сезона Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч состоялась презентация четвертого розыгрыша национального первенства совместно сТМ «Parimatch», а также представление годового отчёта о проделанной работе Украинской хоккейной лиги за 3 года её существования.

В итоговый отчёт вошло:

перечень всех хоккейных клубов, которые принимали участие в чемпионатах за последние три года;

спортивные достижения клубов;

информация о спонсорах и партнерах клуба;

информация о судействе и трансляциях матчей;

информация про мероприятия и конкурсы, организованные Украинской хоккейной лигой.

Тренировка со звездой в Дружковке

Старт традиционному проведению«Тренировки со звездой» дал хоккейный город Дружковка.В роли наставников выступили: олимпийский чемпион, сыгравший более 1100 матчей в НХЛ, воспитанник киевского «Сокола» –Алексей Житники четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ –Александр Победоносцев, а компанию им составили игроки основного состава ХК «Донбасс» –Андрей Григорьев, Александр КачулаиДенис Мостовой.

В этом сезоне организаторы расширили формат тренировки – все участники поделились на группы и в четырех разных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

В рамках тренировки наставники провели серию ледовых мастер-классов, обучили катанию на коньках и базовым хоккейным упражнениям. Также все участники попробовали освоить технику владения клюшкой и шайбой и потренировали точность и силу бросков.

Семинар для детских тренеров от президента Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона

Для того чтобы успешно развивать отечественный хоккей, нужно грамотно внедрять технологии и механики, которые активно используются передовыми странами. В первую очередь это касается сборных, выступающих в топ-дивизионе, и стран, имеющих сильные национальные чемпионаты.

Именно потому, что для дальнейшего развития украинского хоккея нужно в первую очередь грамотно воспитывать будущие поколения, и был проведён этот семинар.

В ходе лекции спикеры много говорили об эффективности шведской системы подготовки хоккеистов, мотивации юных игроков, массовости женского хоккея и национальной программе развития хоккея.На семинар съехалисьруководители и тренеры хоккейных ДЮСШ со всей страны, чтобы перенять ценный опыт развития юных игроков у руководителя шведской федерации хоккея.

Таким образом лекцию посетили тренеры и руководители ДЮСШ из Белой Церкви, Винницы, Днепра, Дружковки, Киева, Кременчука, Кривого Рога, Луцка, Харькова и Херсона.

Открытие UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

Результативный и достаточно успешный год Украинская хоккейная лига завершила не менее ярким и запоминающимся мероприятием – в Киеве состоялось открытие UHL Business Club и дискуссионная панель“Развитие, инновации и социальная ответственность бизнеса в спорте”.



В ходе панелиспикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенные инструменты привлечения инвестиций.

Всего на открытии собралось больше 70 участников, а самой обсуждаемой темой панели стала социальная ответственность бизнеса в спорте, а также работа с болельщиками и крупными брендами.

Таким был уходящий год для Украинской хоккейной лиги, а дальше будет только ярче, зрелищней и интересней. Оставайтесь с нами на нашем официальном сайте и будьте в курсе всех хоккейных событий в Украине и мире!

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