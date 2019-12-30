“Флорида” – “Монреаль” (6:5): убойная первая тройка “Пантер”

Джонатан Юбердо и Сергей Бобровский

Джонатан Юбердо (два гола, две передачи, плюс-5), Александр Барков (два гола, передача, плюс-4) и Евгений Дадонов (две передачи, плюс-4) практически в одиночку дотащили “Флориду” (20-13-5) до пятой победы в шести матчах. Также голом и двумя передачами отметился защитник Майк Матесон, а Сергей Бобровский отразил 38 бросков.

“Юбердо сегодня сыграл очень хорошо, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль. – У него было несколько классных моментов, он много контролировал шайбу. Вообще это звено здорово себя проявило”.

Для Юбердо день был особенным – на трибуны его пришли поддержать 160 друзей и членов семьи.

“Монреаль” (18-15-6) потерпел третье поражение в четырех матчах после отрезка 5-1-0. Макс Доми продлил голевую серию до пяти игр, а защитник Джефф Питри набрал 3 (1+2) очка. Кэри Прайс, второй раз в сезоне сыгравший в обоих спаренных матчах, сделал 28 сэйвов.