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Хоккей

#хочуклюшкуотУХЛ: Финальное голосование в конкурсе от УХЛ и Bauer

Николай ПисаревНет комментариев
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Новая хоккейная клюшка – мечта любого хоккеиста, а новенькая клюшка последней модели – это верх всех желаний. Именно поэтому Украинская хоккейная лига совместно сBauerв начале декабря устроили масштабный розыгрыш клюшекVapor Flylite.

30 декабря, на официальном сайте Украинской хоккейной лиги (справа на главной странице под турнирной таблицей чемпионата) запускается финальное голосования, которое определит троих обладателей клюшекVapor FlyliteотBauer.В голосование вошли 10 лучших видео, среди которых украинские хоккейные болельщики определят тройку победителей.

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Список участников голосования:

  • Максим Маюк;
  • Диана Ковтун;
  • Игнат Пазий;
  • Даниил Козаченко;
  • Тимофей Гошкин;
  • Мария Козуб;
  • Юрий Орлов;
  • 13_h_o_c_k_e_y_p_l_a_y_e_r_13;
  • Денис Жеребко;
  • Мария Будко;


    • Голосование продлится до 23:59 9 января 2020 года.

    10 января Украинская хоккейная лига по итогам голосования объявит троих счастливчиков, к которым отправятся клюшкиVapor FlyliteотBauer.

    Желаем удачи!

    Источник: uhl.ua
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