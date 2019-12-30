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Итоги Новогоднего турнира в Харькове

Николай ПисаревНет комментариев
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В конце декабря, 27 и 28 числа, в Харькове состоялся Новогодний турнир по хоккею с шайбой. Школу донецкого клуба представляли «Донбасс 2009» под руководством Александра Пономаря, а также «Донбасс 2010» Максима Гужвы.

Результаты группового этапа
СДЮСШОР 3– СДЮСШОР 1 – 9:1
«Кременчук» -«Донбасс 2010»5:7
СДЮСШОР 1 –«Донбасс 2009»0:14
СДЮСШОР 2– «Кременчук» 17:0
СДЮСШОР 3– «Донбасс 2009» 5:4 Б
СДЮСШОР 2– «Донбасс 2010» 7:3

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По результатам первого этапа, «Донбасс 2009» и «Донбасс 2010» расположились на второй строчке турнирной таблицы в своих группах. Таким образом, в финальном раунде именно в очном противостоянии этих команд решалась судьба «бронзы» турнира. Победу со счетом 9:3 одержала команда Александра Пономаря.

«Золото» турнира завоевала команда СДЮСШОР 3, на втором месте расположился СДЮСШОР 2, «бронза»– «Донбасс 2009». Команда Максима Гужвы заняла четвертое место.

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По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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