Итоги Новогоднего турнира в Харькове

В конце декабря, 27 и 28 числа, в Харькове состоялся Новогодний турнир по хоккею с шайбой. Школу донецкого клуба представляли «Донбасс 2009» под руководством Александра Пономаря, а также «Донбасс 2010» Максима Гужвы.
По результатам первого этапа, «Донбасс 2009» и «Донбасс 2010» расположились на второй строчке турнирной таблицы в своих группах. Таким образом, в финальном раунде именно в очном противостоянии этих команд решалась судьба «бронзы» турнира. Победу со счетом 9:3 одержала команда Александра Пономаря.
«Золото» турнира завоевала команда СДЮСШОР 3, на втором месте расположился СДЮСШОР 2, «бронза»– «Донбасс 2009». Команда Максима Гужвы заняла четвертое место.