“Калгари” – “Ванкувер” (2:5): пятая подряд победа “Кэнакс”

Джэйк Виртанен

Тайлер Майерс и Таннер Пирсон набрали по 3 (2+1) очка, Джейк Виртанен забил гол и сделал передачу, и “Ванкувер” (21-15-4) одержал пятую победу подряд, поднявшись на второе место Тихоокеанского дивизиона. За время победной серии “Кэнакс”, отстающие от “Вегаса” на два очка, но имеющие игру в запасе, переиграли соперников с общим счетом 21:11.

Вратарь Тэтчер Демко восстановился после сотрясения мозга и появился на льду впервые с 7 декабря, сделав 23 сэйва.

“Мы говорим о простом хоккее почти каждый день, – сказал Майерс. – Пожалуй, мы все больше начинаем понимать, что одной из главных наших сильных сторон является форчек. Сегодня это привело ко множеству шансов. Надо продолжать в том же духе”.

“Калгари” (2-4-1) после серии из семи побед сыграл 2-4-1. По голу у “Флэймз” забили Расмус Андерссон и Ноа Ханифин, а Мэттью Ткачук сделал две передачи. Давид Риттих пропустил три шайбы с семи бросков и в середине первого периода был заменен на Кэма Тэлбота, сделавшего 19 сэйвов.

“Ванкувер” с 45 голами в первом периоде занимает второе место в лиге после “Колорадо” (47).