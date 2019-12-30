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“Миннесота” – “Айлендерс” (1:3): Варламов помог

Николай ПисаревНет комментариев
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Том Кюнхакль

Семен Варламов сделал 25 сэйвов и помог “Айлендерс” (24-10-3) одержать первую победу в основное время за восемь матчей. “Миннесота” открыла счет в конце первого периода, но в третьем у “Нью-Йорка” забили Райан Пулок, Мэтт Мартин и Том Кюнхакль. “Островитяне” также прервали серию из трех поражений.

“В последние одну-две недели дела шли не лучшим образом, – сказал Мартин. – Но мы провели пару собраний и сейчас просто вернулись к тому, что делаем лучше всего. Мы сегодня проигрывали, но не отступали от плана”.

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“Айлендерс” после 37 матчей имеют на счету 51 очко и занимают второе место в Столичном дивизионе. Последний раз так быстро они набирали 50 очков в сезоне 1983-84.

Единственную шайбу “Уайлд” (19-15-5) забросил Райан Донато. “Миннесота” не смогла продлить победную серию до трех матчей.

Источник: nhl.ru
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