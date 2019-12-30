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“Сент-Луис” – “Виннипег” (4:1): восьмая победа “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Джэйден Шварц

Дубль Джейдена Шварца и 25 сэйвов Джордана Биннингтона принесли “Сент-Луису” (26-8-6) восьмую победу подряд. За время победной серии “Блюз” переиграли соперников с общей разницей 33:16.

“Мы просто находим разные способы побеждать, – сказал Шварц, продливший результативную серию до семи матчей. – Сегодня хороши были спецбригады, мы действовали агрессивно. Форварды отрабатывают сзади, а защитники не дают соперникам пространства. Мы просто не даем ничего создавать другим командам и много времени проводим в чужой зоне, изматывая соперника”.

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Также у “Сент-Луиса” забил Райан О’Райли, для которого гол стал первым дома за 20 матчей. Еще одна шайба в большинстве на счету Роберта Томаса.

Единственный гол “Виннипега” (21-15-3) забил Ник Шор, а Коннор Хеллебак сделал 24 сэйва. “Джетс” в последних восьми встречах одержали две победы (2-5-1).

Источник: nhl.ru
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